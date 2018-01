Guia VAVEL do Campeonato Gaúcho 2018: São Paulo-RS

(Foto: João Pedro Figueiredo)

Fundado no dia 4 de outubro de 1908, o Sport Club São Paulo é um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul. O clube que foi campeão do Gauchão em 1933, vai para o seu quinto ano na elite do Campeonato Gaúcho. Em três dos quatro campeonatos, o Leão brigou para não cair - ficando de fora da disputa apenas no ano de 2016.

Desde que subiu em 2013, o São Paulo-RS vai ter sua primeira estreia em casa. Na quarta-feira (17), o Rubro-Verde recebe o Avenida, no estádio Aldo Dapuzzo. Nos últimos anos, foram quatro estreias fora de casa, sendo três vitórias e apenas uma derrota. Esse será o primeiro ano que o São Paulo-RS terá mais jogos em casa do que fora de casa - seis em casa e cinco fora.

Gauchão 2017

Em 2017, a torcida rubro-verde achou que ia ser um ano de alegrias, depois da estreia com vitória por 3 a 0 sobre o Passo Fundo, mas não foi o que aconteceu. Foi sofrido. Foi difícil. O São Paulo-RS se salvou da divisão de acesso aos 45 minutos do segundo tempo.

+ Precioso apoio nas arquibancadas garantiu manutenção do São Paulo-RS no Gauchão 2017

Em um ano que mais uma vez a torcida se mostrou forte, o Leão venceu apenas três vezes - sendo uma delas na estreia, e outra na última rodada. A equipe teve jejum de cinco jogos sem vencer, e viu o rebaixamento chegar perto.

(Foto: Reprodução)

Com o apoio da sua massa, o clube que só dependia de si, venceu o Grêmio por 1 a 0, e se salvou do rebaixamento.

Expectativa para o Estadual

Em um ano que vai ter mais jogo em casa com a força da sua torcida do que como visitante, o Rubro-Verde espera lutar pelo topo. A equipe que está sem divisão nacional, vai buscar uma vaga para o mata-mata do Campeonato Gaúcho e uma vaga na Série D.

Aldo Dapuzzo

O estádio que é localizado na avenida Presidente Vargas é onde o São Paulo-RS manda seus jogos. O Aldo Dapuzzo tem capacidade para 8.000 torcedores. O estádio é conhecido por sempre está cheio com a torcida fanática do Leão.

(Foto: Reprodução)

Destaques

Vice-campeão da Copa Sul-America de 2009 e bicampeão do Campeonato Brasileiro (2008 e 2009), Diguinho chega como o principal nome do São Paulo-RS para a competição. O jogador que foi anunciado no dia 9 de janeiro, é uma das principais peças de Claiton para a competição.



(Foto:Divulgação/SC São Paulo)

Com passagens pelo Grêmio, Chapecoense e Flamengo, Anderson Pico é o outro grande nome da equipe. O jogador que estava no Dnipro, da Ucrânia, chegou ao São Paulo-RS como um dos destaques para o campeonato estadual.

Treinador

Ex-volante e campeão do Campeonato Brasileiro como atleta, Claiton dos Santos terá sua primeira oportunidade como treinador no Gauchão 2018. O treinador que já teve passagem por Aimoré e Cruzeiro-RS, vai ser o comandante do o Leão nesse Campeonato Gaúcho.

Foto: Divulgação / São Paulo-RS

Conhecidos da torcida

Rafael Pilões

O atacante experiente Rafael Pilões teve sua primeira passagem pelo São Paulo-RS em 2016. O atacante foi destaque no time que chegou na fase mata-mata do Campeonato Gaúcho. Sempre jogando com raça e nunca desistindo das jogadas, Pilões virou "xodó" da torcida.

(Foto: João Pedro Figueiredo)

Em 2017, o atacante voltou ao Leão no meio do Gauchão para salvar o Rubro-Verde do rebaixamento. Pilões foi emprestado até o final do ano para o Ypiranga-RS, e no final de 2017 voltou para o Leão para se preparar para a competição estadual de 2018. O atacante é uma das esperanças de gols do Rubro-Verde.

Fred Saraiva

Nascido na cidade de Rio Grande, Fred Saraiva é o principal nome do elenco de 2018 que tem carinho da torcida. Em 2017, o atacante entrou bem na partida contra o Ypiranga, após isso foi pedido por muitos torcedores a titularidade para o garoto. O menino de 21 anos começou a brilhar quando entrou no Beira-Rio, na partida contra o Internacional. O São Paulo-RS estava perdendo por 1 a 0, e o atacante obrigou Danilo Fernandes fazer duas grandes defesas salvando o Colorado de sofrer o empate.

(Foto: Reprodução)

Fred Saraiva ganhou a titularidade na partida contra o São José, e desde lá até o fim do ano, o garoto foi titular na ponta do Rubro-Verde. Sendo apelidado de Diabo Loiro.

Ton Abreu

Wellington Pereira Abreu, mais conhecido como Ton Abreu, é volante e nasceu em Jaguarão, chegou em Rio Grande no ano de 2016 para a disputa da Série D. O Rubro-Verde é o primeiro clube profissional do garoto de 21 anos.

(Foto: Reprodução)

Ton ficou conhecido pelos torcedores por sua vontade, sua determinação e seus passes - logo na sua estreia na Série D, o volante deu assistência para o gol de Athos sobre o PSTC. O volante começou os amistosos da pré-temporada como titular.

Guilherme Medina

Nascido em Rio Grande, o jovem goleiro Guilherme Medina Barcelos de 19 anos, é uma das caras que a torcida conhece. Mesmo ainda não tendo oportunidades de iniciar como titular no Gauchão, o jovem goleiro se destaca por sua dedicação e seu reflexo.

(Foto: Reprodução)

Guilherme Medina já passou por dois clubes além do São Paulo-RS, são eles: Rio Grande e Pelotas. A torcida espera ver por muito tempo o jovem goleiro com a camisa do Leão.