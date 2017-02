Na reestreia de Lucas Silva, Ábila rouba cena e Cruzeiro bate Chapecoense

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa da Primeira Liga, realizada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte/MG.

Após marcar duas vezes no último domingo (5), o atacante Ramón Ábila decidiu novamente a favor do Cruzeiro. No jogo que marcou a reestreia do volante Lucas Silva com a camisa celeste, o argentino foi às redes duas vezes na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na noite desta quinta-feira (9). A partida ocorreu no Mineirão e foi válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa da Primeira Liga.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a seis pontos, voltou à liderança da chave e se classificou à próxima fase. O time celeste havia caído para segundo colocação após a vitória do Atlético-MG sobre o Joinville. Já a Chapecoense permanece em terceiro, com a mesma pontuação do lanterna Joinville: um ponto.

Agora, a Raposa voltará a campo no próximo dia 22 para visitar o Joinville, na Arena Joinville, às 19h30. Por sua vez, a Chape receberá o Atlético no dia 1º de março, às 19h30, na Arena Condá. Jogos no horário de Brasília.

Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro irá até Juiz de Fora neste sábado (11) para enfrentar o Tupi, às 16h30. Já a Chapecoense medirá forças, no mesmo dia, contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, às 17h, valendo pelo Campeonato Catarinense. Partidas no horário de Brasília.

Um gol de Ábila em cada tempo e três pontos garantidos

Empurrado pelo torcida, o Cruzeiro demorou a criar uma boa chance de gol. A primeira ocorreu aos 20 minutos, com Ábila. O centroavante celeste recebeu bom passe de Bryan e quase guardou. Em seguida, foi a vez de Rafinha levantar a torcida com chute de fora da área, que parou nas luvas de Tiepo.

Dominante, o Cruzeiro abriu o placar aos 37 minutos. Ábila cobrou pênalti sofrido por Rafinha no canto esquerdo superior e colocou 1 a 0 no marcador do Mineirão.

Já no segundo tempo, a Raposa acelerou o ritmo nos minutos iniciais. Primeiro, Elber ficou cara a cara com Tiepo, mas o arqueiro leu bem a jogada e conseguiu impedir o segundo da Raposa. Em seguida, Mayke colocou o goleiro adversário para chutar o uniforme novamente.

Mas, aos sete minutos, Tiepo não pôde fazer nada para evitar que Ábila marcasse seu segundo gol no jogo. Após passe de Elber, o camisa 9 estrelado tocou com categoria por cima do goleiro.

A única chance criada pela Chapecoense no confronto inteiro saiu dos pés do atacante Perotti. O jogador bateu de primeira, o goleiro Rafael executou a defesa, e Lourency acabou desperdiçando o rebote.

Aos 21 minutos, a torcida cruzeirense presente no Mineirão ovacionou a entrada de Lucas Silva, que fazia sua reestreia pelo clube mineiro. O volante entrou no lugar de Hudson. Antes do apito final, Lucas Silva arriscou chute de longa distância, com curva, que parou nas mãos do goleiro da Chape.