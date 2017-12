Ex-Guarani, zagueiro Diego Jussani acerta com Fortaleza

Foto: Rafael Fernandes/GuaraniPress

O Fortaleza segue a todo o vapor nos últimos dias. O clube cearense anunciou nesta quarta-feira (20) a contratação do experiente zagueiro Diego Jussani, que chega do Guarani. Ele assinou com o Leão do Pici até o fim de 2018 e chega para brigar por posição com Roger Carvalho e Adalberto.

Jussani, 30, começou a carreira profissional em um clube de Campinas, o rival do Guarani. Na Ponte Preta ele fez 29 partidas, marcando ótimos seis gols, número impressionante para o defensor. Após se destacar, ele foi para o Bahia, mas jogou pouco, diferente do Joinville, onde fez 55 partidas entre 2012 e 2013.

Após passagens meio apagadas por São Bernardo e ABC, ele reencontrou novamente o bom futebol no CRB, onde ficou entre 2015 e 2016, disputando 62 partidas e marcando seis gols. Por fim, ele chegou ao Guarani, onde foi titular absoluto durante todo 2017, disputando 51 partidas e marcando quatro gols.

Diego Jussani é a nona contratação do Leão do Pici para 2018, se juntando ao zagueiro Roger Carvalho, volante Derley, meias João Henrique, Edinho e Alan Mineiro e aos atacantes Léo Natel, German Pacheco e Gustavo Henrique, o "Gustagol".