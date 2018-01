Guia VAVEL do Campeonato Gaúcho 2018: Grêmio

Foto: Diego Vara

‘Grêmio’ significa associação ou união de um grupo de pessoas com um mesmo ideal ou propósito. Foi assim que o time gaúcho nasceu em 15 de setembro de 1903: uma turma de amigos da Praça XV, em um restaurante próximo ao local, escolheram a diretoria e, em ata, fundaram o Grêmio Foot-ball Porto Alegrense.

Nem Carlos Luiz Boher, o primeiro presidente, nem nenhum dos 31 nomes que assinaram a ata em 1903 imaginavam que o time chegaria até onde chegou. 114 anos depois, o Grêmio já conquistou 36 Campeonatos Gaúchos, 2 Campeonatos Brasileiro , 5 Copas do Brasil, Três Libertadores e 1 Mundial de Clubes.

34 anos depois de marcar dois gols no final do Mundial de 1983 e trazer o titulo para Porto Alegre, Renato Portaluppi se consagra como técnico do Grêmio, conquistando dois títulos em dois anos. Com campanhas fenomenais em 2016 e 2017, com Copa do Brasil e a Libertadores na Arena do Grêmio, o Tricolor está construindo um elenco ainda mais forte e qualificado para 2018. Jogadores como Geromel, Luan, Kannemann, Ramiro e Madson podem ter um grande ano pela frente.

GAUCHÃO 2017: o Campeonato do Novo Hamburgo

Apesar da ótima campanha no Brasileirão e na Libertadores, o mesmo não aconteceu para o Grêmio no Gauchão de 2017. Depois de empatar duas vezes com o Novo Hamburgo por 1 a 1 nas semifinais, o Tricolor caiu nas penalidades máximas por 7 a 6 no Estádio do Vale. Lincoln, Pedro Rocha e Kannemann não tiveram sucesso com seus chutes.

Com foco na Libertadores, o Grêmio poupou alguns jogadores titulares, assim como fez, mais tarde, no Brasileirão. Na disputa pelo terceiro lugar no estadual, perdeu para o Caxias.

Favoritismo em 2018

Tricampeão da Libertadores, espera-se que o Tricolor venha forte para o Gauchão. Em razão do Mundial de Clubes no final do ano, a equipe principal e Renato Portaluppi não estreiam junto com o clube.

Os primeiros jogos ficam a cargo do time de transição, comandados por César Bueno, treinador da base. Bruno Grassi, Lucas Poletto, Patrick e Jean Pyerre, que atuaram em alguns jogos do Brasileirão, terão chance de mostrar potencial e preparo físico.

Além de nomes já conhecidos pela torcida, Paulo Miranda, Thaciano, Alisson e Madson, que dependem de regulamentação de contrato, podem vir a atuar no Gauchão. Os quatro jogadores foram os reforços apresentados por Odorico Roman, vice-presidente de futebol do Grêmio.

Na volta das férias, Marcelo Grohe, Geromel, Kannemman, Ramiro e Léo Moura também integram o elenco da competição. Entretanto, Luan e Arthur, na mira da Europa, são dúvidas.

O eterno camisa 7: Renato Portaluppi, ou 'Painato'

Em 2017, Renato calou muitos críticos. Para muitos, o ex-jogador perdia tempo jogando futevôlei no Rio de Janeiro ao invés de estudar e ter conhecimento técnico para comandar um time com tanto potencial.

Pouco se acreditava que ele pudesse ter sucesso no comando do Grêmio que Roger Machado deixou em setembro de 2016. Três meses e veio a Copa do Brasil. Mais um ano e a taça da Libertadores voltou para Porto Alegre. O mesmo homem que marcou dois gols na final do Mundial de Clubes em 1983, acabou com o jejum de 15 anos de títulos do Grêmio.

O time treinado por Renato Portaluppi ataca bem e defende ainda melhor. São três características marcantes: muita posse da bola, bastante marcação na defesa adversária e a não prioridade do contra-ataque, armando jogadas sempre, com um meio-campo fenomenal.

Apesar de Renato não começar treinando para Gauchão em 2018, César Bueno, seu substituto procura empregar esses aspectos no time de transição, mudando apenas o esquema tático. Renato foi ao Mundial com 4-2-3-1, enquanto César comandou os treinos da pré-temporada com 4-1-4-1.

Os 28 inscritos no Campeonato Gaúcho 2018:

Lista Definitiva:

Anderson

Bruno Grassi

Dionathã

Jean Pyerre

Paulo Miranda

Mendonça

Leo Jardim

Tilica

Léo Moura

Leonardo Gomes

Lucas Poletto

Marcelo Grohe

Geromel

Ramiro

Thaciano

Vico

Lima

Kannemann

Lista da Base:

Balbino

Brenno

Pepê

Felipe

Guilherme Guedes

Isaque

Matheus Henrique

Patrick

Rodrigo Ancheta

Ruan

O Clube complementará a lista definitiva, com limite de 32 atletas, até o prazo estipulado, a sexta rodada do campeonato.