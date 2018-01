Jogo São Paulo x Novorizontino AO VIVO online pelo Campeonato Paulista 2018

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre São Paulo e Novorizontino pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Fique conosco e acompanhe lance a lance da partida!

Com 18 minutos de jogo, Safira foi o primeiro jogador a balançar as redes no Campeonato Paulista: "Fiquei muito feliz quando cheguei em casa e vi que tinha feito o primeiro gol do campeonato. Mas o mais importante dessa noite foi a vitória. Fizemos uma boa partida e mostramos que temos capacidade de fazer uma grande campanha. Começamos com o pé direito", concluiu.

Ex-atleta do Londrina, o jogador falou da sua escolha por atuar pelo clube de Novo Horizonte este ano: "Cheguei ao Novorizontino sabendo que o clube estava montando um bom time, que tinha estrutura para chegar até as fases finais. Cada vez mais, estamos criando entrosamento. No sábado, contra o São Paulo, precisamos manter o nosso estilo de jogo para fazer mais uma grande partida", disse o jogador.

Destaque na primeira rodada do Campeonato Paulista, o atacante Alisson Safira é um grande candidato a estragar o primeiro encontro são-paulino com sua torcida.

“O São Paulo está forte, sim. Acredito que 2018 será um ano diferente. Não queremos passar pela situação de 2017 e queremos os nossos objetivos, que são os títulos. Todos os campeonatos são importantes. Queremos muito ser campeões paulistas e dar alegria ao torcedor, que tanto nos apoiou em 2017. É o primeiro campeonato e queremos conquistá-lo”, finalizou.

Após o ano complicado de 2017, repleto de duelos cheios de tensão, Jucilei falou sobre sua expectativa em relação a nova temporada e sobre seu desempenho pessoal: "Espero fazer um bom trabalho, assim como fiz em 2017. Quero ajudar os companheiros. Infelizmente brigamos para não sermos rebaixados, mas este ano será diferente. Tem vários líderes: Rodrigo Caio, Petros e eu, que falo pouco, mas tenho liderança como exemplo. Sou profissional e isso é tido como liderança. Quero fazer um 2018 maravilhoso e colocar o São Paulo onde ele merece”, acrescentou.

“O torcedor e nós queremos a vitória. Acredito que Dorival vai entrar com time titular, mas não são só 11. Todo elenco tem chance de ser titular. Acredito que nessa partida o São Paulo vai com força máxima. Todos os campeonatos são importantes. O torcedor merece coisa melhor. Vamos entrar com tudo e fazer o possível para conseguir ganhar os jogos. Todos os campeonatos são importantes. Esse também, porque o São Paulo está há muito tempo sem vencer. Queremos muito ser campeões paulistas e dar alegria ao torcedor, que tanto nos apoiou em 2017. É o primeiro campeonato e queremos entrar com força máxima”, ressaltou Jucilei.

Um dos jogadores mais identificados com a camisa são-paulina no ano de 'luta' de 2017, o volante Jucilei acertou sua permanência em definitivo com a equipe do Morumbi no início desse ano. Em sua primeira partida 'definitivamente' em casa, o jogador falou sobre a relação com o torcedor.

Multi-campeão vestindo a camisa são-paulina como atleta, o atual comandante da equipe de Novo Horizonte teve papel importante na estreia do clube no Paulistão. Duas mudanças do treinador, Eder e Cléo Silva, saíram do banco para fechar a vitória em cima do Mirassol por 3 a 1.

Um velho conhecido terá a missão de impor a segunda derrota consecutiva ao Tricolor neste início de ano. Cada vez mais experiente, o técnico Doriva é quem comanda o Novorizontino.

Para o duelo, Christian Cueva e Diego Souza ficarão no banco de reservas, de restante, a equipe já deve ser próxima da ideal. Outra boa notícia fica para o setor ofensivo: Brenner, promessa são-paulina e com boas apresentações no fim do ano passado, foi confirmado por Dorival Júnior entre os titulares.

Dentre muitos jovens em campo, alguns se destacaram como Bissoli e Pedro Augusto, mas desempenhos que não evitaram a derrota por 2 a 0.

O início de 2018 não foi dos melhores para o Tricolor. No meio da última semana, uma equipe "pra lá" de alternativa foi posta em campo para encarar o São Bento em Sorocaba.

Um dos principais responsáveis pela permanência do clube na elite do futebol brasileiro, o torcedor do São Paulo irá finalmente reencontrar sua equipe neste sábado (20). Pela segunda rodada do Grupo B do Campeonato Paulista, o Tricolor recebe o Novorizontino no Estádio do Morumbi, às 19h30.