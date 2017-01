Central e Belo Jardim avançam ao Hexagonal do Título no Pernambucano

Foto: Renan Vasconcelos/Central

O Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2017 inicia no fim de semana e já tem os seis times definidos. Além de Náutico, Santa Cruz e Sport, com vaga assegurada antecipadamente, Salgueiro, Belo Jardim e Central garantiram classificação para buscar espaço na semi. O Carcará ficou com a liderança da 1ª fase, enquanto o Calango foi o 2º lugar e a Patativa terminou na 3ª posição, após partidas nessa quarta-feira (25).

Dentro de casa, no estádio Antônio Inácio, os centralinos receberam o Flamengo de Arcoverde precisando de um simples empate em duelo direto. Em jogo que pouco empolgou os pouco mais de 1000 presentes em Caruaru, os alvinegros ficaram no 0 a 0, deixando os flamenguistas de fora da briga pelo título na primeira temporada.

Mais cedo, os salgueirenses visitaram o Vitória, que ainda estava vivo, mas não dependia de si. Com gol de Moreilândia, no primeiro tempo, a equipe sertaneja levou a melhor pelo placar mínimo sobre o Taboquito e terminou a fase inicial com invencibilidade, somando cinco triunfos e um empate.

Carcará termina primeira fase invicto: cinco vitórias e um empate (Foto: Márcio Souza/Especial à VAVEL Brasil)

Diferente de 2016, o América fracassou e ficou no meio do caminho. Seu algoz foi o Belo, que mostrou forças e surpreendeu longe de sua torcida. Os gols, de Belisco e Bruno Sacomani, foram assinalados ainda na etapa inicial e fizeram com que o alviverde agrestino terminasse a primeira parte do Estadual nos mesmos 12 pontos dos caruaruenses, mas vencendo uma vez a mais.

No único confronto que não valia de nada, uma vez que os clubes não tinham possibilidade de classificação, o Serra Talhada duelou com o Afogados da Ingazeira no estádio Pereirão. Dentro de seus domínios, o Lampião se impôs e bateu a Coruja por 1 a 0, com gol marcado por Talysson no primeiro minuto.

Lampião bate Coruja pelo placar mínimo em jogo dos eliminados (Foto: Divulgação/Afogados)