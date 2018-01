Com base de 2017 mantida, Nelsinho Baptista esboça primeiro time titular do Sport

De contrato renovado, ídolo Durval está na equipe que deve enfrentar o Atlético Tucumán (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Pouco menos de uma semana após se reapresentar, o Sport já tem o time titular esboçado para enfrentar o Atlético Tucumán na disputa da Taça Ariano Suassuna nesse domingo (14) às 17h (de Recife). Durante a primeira movimentação montando a equipe, Nelsinho Baptista pôde manter quem vinha atuando, realizando mexidas forçadas pelas saídas do elenco.

A defesa, no entanto, é o único setor que possui os mesmos jogadores. No gol, o capitão Magrão abre a escalação, assim como os laterais Raul Prata e Sander. O miolo da zaga, entretanto, permanece com Ronaldo Alves e o ídolo Durval, pois Henríquez retornou depois do restante dos companheiros e ficou entre os reservas.

Com a ida de Diego Souza ao São Paulo, Rogério vai ser o parceiro de André no ataque, recuperando a titularidade perdida no fim da última temporada. No meio-campo, Anselmo vai fazer a cabeça de área com o recém-contratado Pedro Castro, enquanto Thomás e Marlone ficam como responsáveis pela armação.

Reforços para atual temporada, Marlone e Pedro Castro iniciam como titulares (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Entre os suplentes, no entanto, o comandante leonino não teve os 11 à disposição e colocou apenas dez atletas. Um desses foi o zagueiro Léo Ortiz, jovem que veio de empréstimo do Internacional, que iniciou a atividade no CT José Médicis individualmente ao lado do colombiano e depois foi integrado ao grupo.

Ainda que não seja oficializado como reforço, o lateral-direito Felipe Rodrigues realizou o soccer test, treino usado para medir o nível físico em sequência aos exames médicos de praxe. Sendo aprovado, assina contrato até o final da temporada, disputando posição com Raul Prata e podendo atuar como zagueiro.

Caso não realize novas modificações ao longo da semana, o escrete da Praça da Bandeira deve ir a campo contra os argentinos com: Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Anselmo, Pedro Castro, Thomás e Marlone; Rogério e André.