Sport contrata zagueiro Léo Ortiz e volante Anselmo por empréstimo junto ao Internacional

Promessa da base gaúcha, Léo defenderá o time pernambucano em 2018 (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

As negociações que já eram do conhecimento das torcidas de Sport e Internacional enfim foram confirmadas. O Leão vai poder contar, em 2018, com o zagueiro Léo Ortiz, de 22 anos, revelado pelo Colorado, e o volante Anselmo, que vestiu a camisa leonina em 2017 e participou da campanha sofrida, mas que terminou com a permanência do clube na elite. Ambos assinam, por empréstimo, até o fim do ano corrente.

O jovem defensor, que estreou no ano passado no time principal e fez a temporada de altos e baixos, também foi procurado pelo Juventude, mas a proposta foi recusada pelo Colorado. Léo se destacou na estreia diante do Oeste, pela Copa do Brasil, onde os gaúchos venceram por 4 a 1, salvando gol em cima da linha e dando boa assistência ao atacante Carlos marcar o segundo tento na ocasião.

Já o cabeça de área, por outro lado, não se firmou no lado vermelho de Porto Alegre e foi emprestado aos leoninos ainda em maio de 2017. O primeiro confronto foi na vitória por 4 a 3 ante o Grêmio, arquirrival da equipe que possui os direitos federativos. Após ser afastado por conta de lesões, retomou seu espaço e acabou o campeonato sendo titular, o que fez a diretoria manifestar vontade em sua continuidade.

Anselmo era uma das prioridades da diretoria leonina para permanecer em 2018 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Diferente do que era especulado no início da negociação, Rithely - que defende os pernambucanos desde 2011 - não foi envolvido. O Inter, no entanto, mantém interesse no atleta, que é desejo antigo da diretoria, porém as tentativas de levá-lo ao Beira-Rio nunca foram concretizadas com êxito.

O elenco rubro-negro se reapresentou na manhã dessa quarta-feira (3) no CT José Médicis, onde já contou com os - até agora -, poucos novos contratados e iniciou os preparativos para o ano. O meia Marlone, que já teve passagem em 2015 e teve ótimo desempenho, acertou retorno e havia sido o único reforço.