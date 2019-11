Calouro Jameis Winston domina e Buccaneers derrota Eagles fora de seus domínios

Vindo de resultados distintos no domingo passado, o Philadelphia Eagles buscava vencer para esquecer a derrota para Miami, já o Tampa Bay Buccaneers viajava para a Pensilvânia em busca de mais um resultado positivo neste domingo (22), valendo pela semana 11 da NFL.

Em dia de Jameis Winston, quarterback de Tampa, o Buccaneers marcaram cinco touchdowns e venceram o jogo por 38 a 17 no Lincoln Financial Field, casa do Philadelphia Eagles. Com a vitória, o time da Flórida fica com 5-5 na temporada, já os comdandados de Chip Kelly contam com quatro vitórias e seis derrotas em 2015, ficando com poucas chances de playoffs.

Na semana 12, as duas equipes voltam a atuar fora de casa. Os Eagles enfrentam o Detroit Lions na quinta-feira (26) no Ford Field às 15h30 no horário de Brasília, no primeiro dos três jogos da NFL no dia de ação de graças (thanksgiving day). Já Tampa Bay viaja até Indianápolis para encarar os Colts no domingo, às 16h.

Winston domina e anota quatro touchdowns

Mal começou e e jogo já contava com dois fumbles na mesma jogada. DeMarco Murray soltou a bola, que voltou para Tampa Bay que em seguida deixou a posse de novo com Philadelphia. Mark Sanchez conduziu o tim para o tochdown minutos depois, em conexão com o wide receiver Josh Huff, fazendo 7 a 0. As duas defesas começaram a aparecer mais uma vez, evitando que o ataque passasse para a segunda metade do campo.

Doug Martin, running back dos Bucs, correu para mais de 50 jardas e colocou os visitantes na redzone. Em segunda para o gol, Jameis Winston achou Mike Evans na endzone, empatando o duelo. Com mais um insucesso do ataque dos Eagles, Winston mais uma vez conduziu o time para outro touchdown. Desta vez, Vincent Jackson recebeu passe e andou para a endzone, abrindo vantagem de 14 a 7.

O modo up-time do ataque de Philadelphia não funcionava. O time vai para campo e com três jogadas devolvia a bola ao rival. Esse fato se repetiu mais três vezes consecutivas no segundo quarto. Para os Buccaneers, em algumas oportunidades, avançava na defesa adversária.

Em uma dessas, outra vez Doug Martin com jogada explosiva. Ainda no primeiro tempo, correu para 174 jardas. Winston ficou em boas condições e conectou passe para Russell Shepard, ampliando para 21 a 7 fora de casa. nem teve tempo de comemorar.

No drive seguinte, Sanchez colocou a bola na mão de Darren Sproles, que entrou sozinho na endzone, diminuindo para 21 a 14. Porém, já depois do two minuting warning, Jameis Winston conduziu o time para mais pontos pela quarta vez, desta vez Charles Sims driblou Byron Maxwell e fez 28 a 14.

Sanchez lança interceptações, Winston anota mais pontos e Tampa garante vitória

Na frente, o time de Tampa Bay começou o segundo tempo com a posse de bola. Jameis Winston teve mais uma boa campanha. Além de gastar 10 minutos no tempo, converteu importantes descidas e com passe 7 jardas, marcou seu quinto touchdown, agora para o tight end Cameron Brate, com primeiro TD na temporada.

Se o Eagles não correspondia, os visitantes tomavam conta do jogo. Winston teve apenas um minuto e meio para deixar o time no campo de ataque pela sétima vez. Entretanto, a defesa dos Eagles freiaram Winston pela primeira vez, forçando Connor Barth a chutar o primeiro field goal do jogo, da linha de 28 jardas. 38 a 14.

Sanchez teve a bola na mão faltando 12 minutos, mas em uma leitura de rota confusa, foi interceptado pela secundária do Buccaneers, confirmando o mau rendimento de Philadelphia na partida. Já poupando, os visitantes deixaram a vbola na mão de Sanchez novamente. O time foi competente mas apenas colocou a bola no pé Caleb Sturgis, fazendo 17 a 38.

Ao fim, o ex-Jets lançou mais uma interceptação, que foi retornada para touchdown e selou o massacra de Tampa Bay em Philadelphia, com 45 a 17.

Tony Romo volta e mesmo com jogo mediano leva Cowboys a vitória contra os Dolphins

Voltando após oito semanas lesionado, o quarterback Tony Romo voltou ao time do Dallas Cowboys e, fora de casa, levou seu time a vitória sobre o Miami Dolphins por 24 a 14.

Apesar das duas interceptações, Romo lançou para dois touchdowns e colocou Dallas com 10 pontos de vantagem a pouco tempo do fim. O time do Texas chega a terceira vitória em 2015. Miami vai a sexta derrota. Ambos os times seguem com remotas chances de classificação para a pós temporada em janeiro.