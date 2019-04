Rivers quebra recorde, Chargers vencem Broncos em casa e respiram na temporada

Abrindo a semana 6 da NFL, foi reservado um clássico de divisão no Thursday Night Football desta quinta-feira (13). O Qualcomm Stadium foi casa para o confronto entre o San Diego Chargers, mandantes, contra o Denver Broncos, ambos da Divisão Oeste da AFC. Ao fim do jogo, resultado melhor para os Chargers, que venceram a partida por 21 a 13 e vencem a segunda na atual temporada. Já os Broncos perdem a segunda seguida após quatro vitórias.

O time da casa foi superior no primeiro tempo, abrindo 10 a 0 ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, os kickers aparecerem e foram responsáveis por cinco das últimas sete pontuações da partida. Ao fim do último quarto, os Broncos recuperarm um onside kick, porém a equipe não levou o jogo à prorrogação, deixando San Diego chegar a segunda vitória em seis jogos em 2016. Os Broncos ficam com 4-2 na temporada e ambos veêm o Oakland Raiders liderando a divisão com um jogo a menos (4-1).

Philip Rivers teve números modestos, com 18 de 29 passes completados, para 178 jardas e um touchdown, suficientes para colocar o camisa 17 na história da franquia como o maior jogador com jardas de passe lançadas, ultrapassando Dan Fouts, que tem 43.040 jardas. Hunter Henery teve seis recepções para 83 jardas. Trevor Siemian teve boa participação, mas não foi capaz de vencer a partida. Completou 30 passes para 230 jardas e um touchdown.



Os times voltam a campo na semana sete da NFL. Os Chargers vão até Atlanta para encarar os Falcons às 16h30 no dia 23. Na segunda-feira (24), os Broncos voltam ao Colorado para receber o Houston Texans, no duelo do Monday Night Football.

Rivers quebra recorde e põe Chargers na frente

Jogando em casa, San Diego não teve dificuldades em avçar no campo de ataque logo na primeira posse. Rivers acertou passe de cinco jardas para o recebedor Hunter Henery abrir o placar com 7 a 0 na Califórnia. O restante do primeiro quarto acabou com os dois times trocando a posse de bola sem sucesso.

Já no início do segundo quarto, os Chargers ampliaram a vantagem, mesmo sem o touchdown. Com campanha começando bem atrás na defesa, o time de azul foi para o field goal de 37 jardas, que o kicker Josh Lambo colocou sem problemas para fazer o 10 a 0. Dirante o primeiro tempo, Rivers quebrou o recorde jardas de passe da franquia de San Diego, ultrapassando o quarterback Dan Fouts, que ostentava o número de 43.040 jardas aéreas.

Denver, anêmico no ataque, se viu com obrigação de arriscar mais, mesmo que a partida ainda não tivesse chegado ao intervalo. Foram apenas 60 jardas durante todo o primeiro tempo. Siemian, com ajuda do jogo corridao, conseguiu posicionar Brandon McManus para um chute fácil, diminuindo o placar com field goal de 29 jardas.

Denver diminuiu vantagem, mas San Diego saiu-se vencedor

Logo após o intervalo, os Broncos não foram a lugar algum, entregando com o punt a bola para a ofensiva dos Chargers. Com Rivers comandando a campanha, o camisa 17 teve a ajuda de Melvin Gordon, com corridas longas que rompiam a barreira das descidas automáticas. A defesa de Denver reapareceu e segurou o ataque comandado pelo camisa 17, limitando a um field goal curto de Lambo, fazendo 13 a 3 no marcador.

Mas o time visitante não teve sucesso em sua segunda campanha no terceiro quarto. Jordan Taylor, após passe de Trevor Siemian, sofreu fumble, que foi recuperado pela defesa de San Diego. O ataque de Mike McCoy no entanto não aproveitou totalmente o turnover, colocando mais uma vez Josh Lambo em campo para chutar um field goal. Mais uma vez no ataque, San Diego não conseguiu outro touchdown e teve de ir para o quarto FG, que Lambo acertou para 32 jardas, colocando 19 a 3 no jogo.

Uma falta do ataque fez Denver recuar sua posição de campo. McManus por sua vez não acertou field goal de 56 jardas, mantendo o placar em 19 a 3. Pouco tempo depois, o Chargers pontuou após safety. O Broncos, que estava com posse da bola, fez falta de ataque dentro da própria endzone, colocando dois pontos a mais para os Chagers no jogo.

O time do Broncos ganhou fôlego com fumble sofrido pela linha ofensiva Kenny Wiggins, recolocando o ataque de Denver no campo, que aproveitou o roubo de bola e, com passe de cinco jardas de Siemian para o wide receiver Benny Fowler agarrar a bola na endzone, fazendo 21 a 10. Denver acertou field goal de 43 jardas quando voltou ao ataque. Apesar de recuperar o onside kick no fim do jogo, o time não conseguiu a virada.

