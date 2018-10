Pat Shurmur avalia positivamente vitória dos Giants sobre os Jets: "Fizemos um bom trabalho"

Os Giants asseguraram a segunda vitória da pré-temporada contra os Jets, por 22 a 16, no 50º encontro consecutivo entre as equipes na fase preparatória. O head coach dos Blues, Pat Shurmur, falou sobre os lesionados e manteve mistério sobre o time que começa jogando na Semana 1.

“Acho que fizemos um bom trabalho (contra os Jets). Temos que ver mais para decidir quem entra no time titular. Provavelmente, alguns garotos não estarão nesse jogo e isso é normal. Não vou falar quem joga ou não quem não joga. O que importa é que ainda estamos no training camp e vamos usar várias armas para deixá-los prontos para enfrentar os Patriots.”

Enquanto as vagas estão em aberto, tem novato mostrando serviço no time de ataque. Com o calouro Saquon Barkley ainda em recuperação de lesão na coxa, Jhurell Pressley surge como uma boa opção. O running back assinou com os Giants na última segunda-feira (20) e terminou como o jogador que mais percorreu jardas na partida contra os Jets, 71 em 12 corridas.

Pressley é um velho conhecido de Shurmur, quando foi integrado na equipe do Minnesota Vikings, em 2016. “Eu conheço as habilidades dele e temos uma história junta, o que o ajudou a conectar os pontos bem rápido. Mas tudo é baseado no trabalho duro que Craig e Shula (técnicos da linha ofensiva) fizeram para deixar Pressley confortável. Ele teve alguns corridas legais e longas que realmente nos ajudaram a fechar o jogo do jeito certo”, afirmou o técnico. Sobre o quarterback Davis Webb, Shurmur foi sucinto ao classificar seu desempenho como sólido.

O New York Giants recebe o New England Patriots, às 20h (de Brasília), na próxima quinta-feira (30). A partida é o últime teste da equipe antes da temporada regular.