Teddy Bridgewater deixa o New York Jets e Tyler Lockett acerta renovação

Sabíamos que o futuro de Bridgewater não era garantido em franquia alguma, a lesão que o afastou do gramado por praticamente dezenove meses, poderia também ter dado fim a sua carreira na NFL. Porém não foi isso que aconteceu. No início dessa pré temporada ele assinou com o time nova iorquino, os Jets. E agora em agosto será jogador de New Orleans.

A troca do quarterback já era esperada pelos Jets após o bom desempenho de Bridgewater nos três jogos iniciais dos Jets na pré-temporada da NFL. Com a movimentação, Sam Darnold deve ser confirmado como titular da franquia na semana 1 da temporada regular, no dia 10 de setembro contra o Detroit Lions, com o veterano Josh McCown na reserva.

A franquia de Nova Iorque também dará uma escolha de sexta rodada e receberá uma escolha de terceira rodada do draft de 2019 dos Saints. As informações são de Adam Schefter, da ESPN norte-americana.

Em New Orleans, acredita-se que Teddy poderá ser o futuro de uma franquia que vê os dias de glórias de Brees se acabando.

Tyler Lockett permanece em Seattle

O wide receiver de Seattle, Tyler Lockett teve seu contrato renovado nessa sexta feira (29), em um valor base de 32 milhões de dólares e que pode chegar até 38 milhões, sendo 20 milhões garantidos.

Lockett estava no seu último ano de contrato de calouro, ele tem 25 anos e por mais que que muitas peças tenham saído de Seattle, a manutenção de algumas deve ser fundamental para que consigam se manter no máximo, competitivos. O jogador que sofreu de uma lesão na sua perna, no final da temporada de 2016.

Foram 45 passes recebidos na última temporada 555 jardas, dois touchdowns e um retorno de kickoff na conta do receiver.