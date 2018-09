McVay afirma que paciência e resiliência foram os principais ingredientes do triunfo dos Rams

Os Rams bateram os Raiders por 33 a 13 no primeiro Monday Night da temporada regular da NFL. O segundo half foi completamente dominado pela equipe de Los Angeles, que anotou 23 pontos enquanto os piratas de Okland não saíram do zero no placar. Para Sean McVay, head coach dos Rams, o grande segredo do time foi saber superar as adversidades da partida.

“Os garotos realmente incorporaram aquele ideal de ‘nunca hesitar e nunca piscar’ e fizeram um excelente trabalho no segundo half. Isso fala muito do nosso time e também mostra que os técnicos fizeram ajustes importantes. Falamos o tempo todo sobre força mental e acho que nossos jogadores demonstraram isso e acharam um caminho para finalizar o jogo e dar o melhor quando precisávamos do melhor. Acho que as palavras chave são paciência e resiliência”, expressou.

Mas McVay tem razões para se preocupar com o setor ofensivo. O wide receiver e punt returner Pharoh Cooper lesionou o tornozelo na segunda, já Mike Thomas, o substituto imediato da posição, sofreu lesão na virilha e ambos devem desfalcar os Rams por algumas semanas. “Ou resolvemos isso internamente ou teremos que buscar alguém fora para cumprir essa função. Teremos uma decisão final no decorrer da semana”, afirmou o técnico.

Enquanto o linebacker Mark Barron, que operou o ombro em fevereiro desse ano, segue sem previsão de retorno, McVay se mostrou satisfeito com as performances de Ramik Wilson (LB) e Marqui Christian (safety) na vitória soba a equipe de Oakland.

Na semana 2, os Rams recebem o Los Angeles Chargers às 17h05 (horário de Brasília) de domingo (16). No mesmo dia, os Raiders visitam o Denver Broncos às 17h25 (horário de Brasília).