Com cerveja grátis e festa da torcida, Brown bate Jets e quebra longo jejum de vitórias

Depois de exatos 635 dias, a primeira vitória do Cleveland Browns veio. Jogando em casa, em horário nobre pela primeira vez desde 2015, não poderia terminar de maneira melhor, com direito a uma virada comandada pelo quarterback novato Baker Mayfield, os ares começam a mudar em Cleveland.

Começo complicado

O primeiro tempo não foi dos melhores, ambas defesas se sobressaíram, Tyrod Taylor não conseguiu produzir nada e Sam Darnold mal conseguia achar alvos livres. Já no segundo quarto dois touchdowns corridos de Isaiah Crowell e um field goal solitário do kicker novato de Cleveland, Greg Joseph agitaram um pouco mais o jogo.

Concussão e volta por cima

Após Taylor ser diagnosticado com uma concussão que o tirou do resto da partida faltando dois minutos para o intervalo, Mayfield liderou o time para anotar os primeiros três pontos. Mas a volta do intervalo guardou coisas boas para a torcida e para o time.

Baker literalmente colocou fogo no jogo, além dele, Jarvis Landry também fez uma grande partida e o jogo corrido começou a funcionar, principalmente com Carlos Hyde, que anotou dois touchdowns corridos, e David Njoku que também conseguiu contribuir contando também com Rashard Higgins.

Na defesa, Denzel Ward fez mais uma grande atuação, forçando um fumble e recuperando, Joe Schobert também anotou uma interceptação nos dois minutos finais. Terrance Mitchell, foi o grande vilão da vida de Sam Darnold, anotando uma interceptação no último minuto de jogo e praticamente selando a vitória de Cleveland depois de muito tempo. Myles Garrett também conseguiu anotar dois sacks.

Mesmo com uma defesa agressiva, o New York Jets, até conseguiu fazer um bom jogo, mas sucumbiu com a atmosfera do FirstEnergy Stadium e levou a pior.

O Cleveland Browns voltará a campo, buscando sua segunda derrota contra o Oakland Raiders, no Oakland Coliseum, já o New York Jets vai até o Tiaa Bank Field enfrentar o Jacksonville Jaguars. O Browns joga às 17h25 no horário de Brasília, enquanto o Jets entrará em campo mais cedo, às 14h no horário de Brasília. Ambos os jogos ocorrerão no próximo domingo (30).