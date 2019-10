Seahawks derrota Rams de virada em jogo emocionante

A semana 5 da NFL começou da melhor forma possível. Na noite desta quinta-feira (3), o Seattle Seahawks derrotou o Los Angeles Rams por 30 a 29 numa partida espetacular e com emoção até o último lance. O jogo foi decidido no segundo final, quando Greg Zuerlein errou um field goal e garantiu o triunfo do time mandante.

Com o resultado, os Seahawks somaram a quarta vitória na liga, mantendo apenas uma derrota. Os Rams, entretanto, acumulou o segundo revés, seguindo com três triunfos.

Partículas agitadas

Na primeira campanha, o Seattle Seahawks viveu um pesadelo. A equipe da casa sofreu um fumble e viu o Los Angeles Rams abrir 6 a 0 no placar através de Zuerlein. A resposta aconteceu no final do primeiro período, quando Russell Wilson lançou e TJ Lockett, espremido no fim da end zone, anotou um touchdown espetacular.

A intensidade permaneceu no segundo quarto. Logo no início, DK Metcalf ampliou a vantagem do time mandante. Antes do término do primeiro tempo, Cooper Kupp descontou para os Rams com um touchdown, diminuindo a diferença no placar para apenas um ponto.

Emoção até o fim

O terceiro quarto foi espetacular. Todd Gurley virou o placar para os Rams, que ainda contaram com dois bons chutes de Zuerlein para ampliar a vantagem no marcador. Entretanto, o touchdown David Moore deu uma sobrevida aos Seahawks.

Depois de ver a vitória como um objetivo quase impossível, a equipe da casa se impôs e contou com o talento de Russell Wilson para garantir o triunfo. Numa jornada de sete minutos, o QB serviu Chris Carson na end zone para retomar a vantagem numérica no placar.

"Temos um djogo"

Parecia que tudo estava resolvido quando Jared Goff, ao tentar a conexão com Gerald Everett, acabou sendo interceptado por Tedric Thompson. Entretanto, o Seattle Seahawks não conseguiu aproveitar o turnover e se viu obrigado a devolver a bola aos Rams.

Mesmo com pouco tempo e iniciando a campanha na linha sete jardas do campo de defesa, o Los Angeles Rams avançou e obteve a possibilidade de vencer a partida com um field goal de 44 jardas no último lance. Entretanto, Greg Zuerlein desperdiçou, garantindo a vitória do Seahawks.