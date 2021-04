Em provável despedida, Brees amarga noite ruim e Bucs derrotam Saints

Drew Brees pode ter encerrado a gloriosa carreira com um gosto bem amargo. Neste domingo (17), o New Orleans Saints perdeu para o Tampa Bay Buccaneers por 30 a 20 dentro do Mercedes-Benz Stadium e o camisa 9 de Nova Orleans lançou para três interceptações.

Por outro lado, a vitória de Tampa Bay classificou o time de Tom Brady para enfrentar o Green Bay Packers na final da conferência nacional.

O jogo

Todo o primeiro tempo foi um grande jogo de xadrez. Com cada equipe pensando friamente nos seus atos, os Saints foram mais agressivos, mas acabaram pagando com uma interceptação de Drew Brees. Do outro lado, Tom Brady teve mais um início pouco empolgante, mas que soube aproveitar o turnover de New Orleans para pontuar.

Os mandantes abriram o placar com dois field goals de Will Lutz, sofreram a virada com 10 pontos de Tampa, voltaram a frente do placar com um grande passe de Jameis Winston para Tre'Quan Smith e sobrou para Ryan Succop deixar o placar empatado em 13 a 13.

Os Saints voltaram ao jogo pontuando com mais um touchdown de Tre'Quan Smith, mas os erros enterraram todas as chances da equipe. Com a defesa dos Buccaneers fazendo um excelente jogo, os espaços de New Orleans ficaram curtos e Jared Cook facilitou, e muito a vida para Tom Brady que concentrou os passes longos e o jogo terrestre para empatar o duelo. O punt dos mandantes virou mais uma virada de Tampa Bay com um field goal tranquilo de Succop.

A atuação morna dos Saints e Drew Brees teve o último quarto para enterrar de vez todas as esperanças. Com duas interceptações completamente desnecessárias, New Orleans viu a provável despedida de Drew Brees acabar com um sneak de Tom Brady na endzone para anotar mais um touchdown enquanto o veterano do Mercedes-Benz Stadium acompanhava tudo da sideline enquanto um dos maiores jogadores de todos os tempos alcançava a final de conferência.

Destaques do jogo

Tampa Bay Buccaneers: Tom Brady (18 de 33 passes completados, 199 jardas, 2 touchdowns e 1 touchdown terrestre) e Leonard Fournette (17 corridas e 63 jardas)

New Orleans Saints: Drew Brees (19 de 34 passes completados, 134 jardas, 1 touchdown e 3 interceptações) e Tre'Quan Smith (3 recepções, 85 jardas e 2 touchdowns).