Consistência de Patrick Mahomes conduz Kansas City Chiefs a outro Super Bowl

Patrick Mahomes vive um início majestoso na NFL. Em apenas três temporadas como titular, o camisa 15 já conquistou um título do Super Bowl e pode garantir outro diante do Tampa Bay Buccaneers no domingo (7), em Tampa.

Em 2020, Mahomes fez mais uma grande temporada. Ao invés de outros anos em que foi um dos principais destaques, o camisa 15 teve outros concorrentes de peso como Aaron Rodgers e Josh Allen. Mesmo assim, o quarterback de Kansas City conseguiu ser ainda melhor do que foi na temporada anterior em que foi campeão.

Na atual edição, Mahomes teve 4740 jardas, 38 touchdowns, seis interceptações e 66,3% de aproveitamento nos passes. Todos os números citados acima foram acima da temporada anterior e mostram um pouco da evolução do jogador. Com 14 vitórias e apenas uma derrota, o camisa 15 foi cirúrgico e ainda mais letal. É possível ver que a mecânica foi aprimorada junto do instinto de proteção que é necessária para fugir de pancadas e se manter saudável.

O destaque de Mahomes em 2020 aconteceu na primeira metade da temporada. Em um ano atípico, o quarterback conseguiu teve bons jogos apesar da queda de rendimento na metade final da fase regular. Em todas as partidas, o camisa 15 não teve um jogo abaixo de 200 jardas e foi responsável por anotar pelo menos um touchdown em cada partida. Depois do período em baixa, mas que foi ultrapassado com vitórias, Patrick Mahomes conseguiu voltar ao nível MVP nos playoffs com duas grandes atuações contra Browns e Bills.

As atuações nos 17 jogos até aqui mostram como Patrick Mahomes pode evoluir e alcançar níveis ainda maiores. Se conseguir se manter saudável, o quarterback dos Chiefs tem tudo para chegar ao topo e brigar de igual para igual com nomes históricos da posição como Tom Brady. Por sinal, o encontro dos dois no próximo domingo é um dos grandes desafios da carreira curta, mas extremamente promissora do camisa 15.