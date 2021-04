Patrick Mahomes tenta repetir feito do adversário Tom Brady e levar Chiefs ao bicampeonato

Dono da melhor campanha da temporada 2020-21 da NFL, o Kansas City Chiefs está no Super Bowl para buscar o terceiro título da franquia, o segundo de modo consecutivo caso vença o Tampa Bay Buccaneers no Raymond James Stadium, em Tampa/EUA, na noite deste domingo (7). Ao longo de 55 edições, ao contar com a que vai ocorrer neste fim de semana, apenas sete franquias conseguiram vencer duas edições consecutivas. Veja abaixo as franquias que conseguiram tais feitos.

Green Bay Packers

O Green Bay Packers disputou e venceu os dois primeiros títulos do Super Bowl. No dia 15 de janeiro de 1967, a franquia de Wisconsin enfrentou o Kansas City Chiefs no Los Angeles Memorial Coliseum, em Los Angeles, para o primeiro grande evento do futebol americano. No primeiro ano em que as duas ligas existentes da modalidade na época resolveram colocar seus campeões à prova para ter uma conquista maior, o reconhecimento nacional do título. No SB I, melhor aos Packers, que venceram por 35 a 10 diante de 61.946 pessoas.

No ano seguinte, em 14 de janeiro de 1968, os Cheeseheaders estiveram mais uma vez no jogo mais importante em busca da manutenção de sua hegemonia. Desta vez, o adversário foi o Oakland Raiders (hoje Las Vegas Raiders) no Miami Orange Bowl, em Miami. Com o estádio lotado, 75.546 pessoas assistiram a mais uma vitória de GB, desta vez por 33 a 14.

Miami Dolphins

No Super Bowl VII, o Miami Dolphins conseguiu repetir a boa campanha durante a temporada e novamente chegou ao Super Bowl, como tinha ocorrido no ano anterior. Após ser derrotado pelo Dallas Cowboys, o objetivo era levar o primeiro SB à Flórida. Em mais uma final decidida no Coliseum de LA, 90.182 torcedores acompanharam a vitória dos Dolphins por 14 a 7 sobre o Washington Redskins (hoje Washington Football Team) em 14 de janeiro de 1973.

No ano seguinte, a franquia floridense foi mais uma vez ao confronto mais importante do futebol americano. No Rice Stadium, em Houston, 71.882 pessoas viram uma nova vitória do Miami Dolphins, desta vez sobre o Minnesota Vikings, por 24 a 7. Foi o segundo e último título da franquia.

Pittsburgh Steelers em dose dupla

Os Vikings voltaram a ser derrotados no ano seguinte, mas para um adversário diferente, que também conseguiu vencer duas vezes seguidas a NFL. Em 12 de janeiro de 1975, no Tulane Stadium, em New Orleans, o Pittsburgh Steelers venceu por 16 a 6, com 80.997 pessoas presentes no Super Bowl IX. No ano seguinte, o adversário dos Steelers foi o Dallas Cowboys. Com 80.187 torcedores no Miami Orange Bowl, a franquia de Pittsburgh venceu por 21 a 17.

Dentre todas as franquias, os Steelers são os únicos que faturaram dois títulos consecutivos em mais de uma ocasião. No final da década de 1970, a equipe disparou na lista dos maiores campeões por mais um ‘bicampeonato’. No Super Bowl XIII, a revanche do duelo ocorrido três anos antes, novamente em Miami. Com 79.484 torcedores, Pittsburgh venceu Dallas mais uma vez, agora por 35 a 31. Em 20 de janeiro de 1980, o tradicional Rose Bowl recebeu a edição XIV do SB, com triunfo dos Steelers por 31 a 19 sobre o Los Angeles Rams. O destaque, além do título, foi o público: 103.985 torcedores acompanharam o jogo, o maior de toda a história do Super Bowl.

San Francisco 49ers

O San Francisco 49ers foi dominante na década de 1980. Em quatro finais disputadas, quatro vitórias. Duas destas decisões foram consecutivas. Em 22 de janeiro de 1989, a equipe californiana encarou o Cincinnati Bengals e venceu por 20 a 16. O jogo foi disputado no Joe Robbie Stadium (hoje Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins e palco do Super Bowl em 2020), com 75.129 pessoas.

Um ano depois, em 28 de janeiro de 1990, no Louisiana Superdome (hoje Mercedes-Benz Superdome, casa do New Orleans Saints), em New Orleans, os 49ers enfrentaram o Denver Broncos e foram impiedosos. Com público de 72.919 pessoas, San Francisco venceu por 55 a 10.

Dallas Cowboys

O Buffalo Bills chegou ao Super Bowl em quatro anos seguidos, entre 1991 e 1994. E foi a única equipe derrotada nas quatro ocasiões. Nas duas últimas, o Dallas Cowboys obteve dois títulos com vitórias contundentes. Na primeira decisão, uma vitória acachapante da franquia texana por 52 a 17 no Rose Bowl. Em 30 de janeiro de 1994, Cowboys e Bills mediram forças no Georgia Dome (antiga casa do Atlanta Falcons) e Dallas venceu por 30 a 13.

Denver Broncos

Após disputarem quatro títulos e serem derrotados em todos, o Denver Broncos enfim pôde comemorar um Super Bowl. Como agrado, foram dois de forma consecutiva. No Qualcomm Stadium (hoje San Diego Stadium, casa dos Chargers enquanto ficaram instalados em San Diego), os Broncos venceram por 31 a 24 no dia 25 de janeiro de 1998. No ano seguinte, em 31 de janeiro de 1999, triunfo da franquia do Colorado por 34 a 19 sobre o Atlanta Falcons no Pro Player Stadium (hoje Hard Rock Stadium, casa dos Dolphins), em Miami.

New England Patriots

A parceria entre Tom Brady e Bill Belichick já tinha dado o primeiro grande resultado com o título da temporada 2001. Porém, a consolidação de que o New England Patriots não seria um raro fenômeno veio nos anos seguintes. Em 1º de fevereiro de 2004, a franquia de Massachusetts enfrentou o Carolina Panthers no Reliant Stadium (atual NRG Stadium, casa dos Texans), em Houston. Em jogo bem disputado, os Pats venceram por 32 a 29. Era o segundo anel de campeão de Brady.

O terceiro veio logo em seguida. Em 6 de fevereiro de 2005, o oponente de New England foi o Philadelphia Eagles no Alltel Stadium (hoje TIAA Bank Stadium, casa dos Jaguars), em Jacksonville. Em uma partida tão acirrada quanto no ano anterior, Tom Brady fez a diferença e os Pats ganharam por 24 a 21.

Kansas City Chiefs

Será que a equipe consegue se juntar à lista? Desde o doblete dos Patriots, outras franquias tentaram, mas não conseguiram repetir o feito de conquistar dois troféus Vince Lombardi seguidos. Seattle Seahawks massacrou Denver Broncos, mas New England Patriots venceu no ano seguinte. Foi a vez da franquia de Belichick repetir o que fez em 2004, mas o Philadelphia Eagles deu o troco.

Será o quarto Super Bowl de Kansas City Chiefs na história. Ano passado, venceu San Francisco 49ers por 31 a 20 no estádio do Miami Dolphins. Agora, é a vez de retornar à Flórida para enfrentar Tampa Bay Buccaneers na casa dos Bucs. Derrotado em 1967 e campeão nos anos de 1970 e 2020, Patrick Mahomes quer liderar a equipe em mais um feito histórico.