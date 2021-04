Após vitória no Super Bowl LV, Bruce Arians nega rumores de aposentadoria

Após a conquista do seu primeiro título de Super Bowl como treinador na carreira, Bruce Arians desmentiu qualquer rumor de que pretenderia se aposentar. Durante entrevista coletiva logo após a vitória por 31 a 9 contra o Kansas City Chiefs no Raymond James Stadium, o treinador do Tampa Bay Buccaneers foi enfático em confirmar que retornará a franquia na próxima temporada.

“De jeito nenhum. Eu não vou para lugar algum. Vou tentar vencer outro (Super Bowl). E depois veremos o que acontece”, afirmou o técnico. Os rumores de uma aposentadoria de Arians surgiram após o jornalista Jason La Canfora da CBS afirmar que o coordenador defensivo da equipe, Todd Bowles, assumiria o comando da equipe caso o Buccaneers fosse o campeão.

O comandante também exaltou o grupo de jogadores dos Buccaneers e também o seu staff de coordenadores que, segundo ele, foram essenciais para a grande vitória da equipe no Super Bowl LIV. “Não era tão improvável quando você pensa o quanto esses caras são profissionais”, elogiou Bruce Arians.

Por fim, o técnico quando foi perguntado o qual surreal era a sensação de conquistar um título foi criativo na resposta aos repórteres. “Eu tinha que fumar algo ilegal para imaginar que isto seria possível”, brincou.

Com 68 anos de idade, Bruce Arians se torna o treinador mais velho da história da NFL a ser campeão. O mais velho até então a ser campeão era Bill Bellichick, que conquistou em 2019 aos 66 anos o título do Super Bowl LIII, ao liderar o New England Patriots na vitória sobre o Los Angeles Rams. O quarterback campeão naquela oportunidade? O mesmo que levou Arians ao título nesta noite para os Bucs: Tom Brady.