Novidades da vela oceânica brasileira são debatidas pela Velejar Brasil

A nova diretoria da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano (ABVO) foi convidada pelo canal Velejar Brasil para falar das novidades relacionadas à modalidade no país. A live desta quinta-feira (25) contou com o presidente Bayard Neto e os diretores Marcelo Bellotti e Felipe Ferraz, conselheiros técnicos da ABVO e comandantes dos veleiros Phytoervas (ORC) e Beleza Pura (RGS). A condução foi do influenciador Felipe Martins.

Líder da ABVO para o biênio de 2024 a 2026, Bayard Neto apresentou as novidades relacionadas às regatas, como regras e medições. A associação, que foi fundada em 1955, tem em sua lista as classes BRA-RGS, RGS Cruiser, que antes era chamada de Bico de Proa, Clássicos e ORC.

Segundo Bayard Neto, que também é o comandante do Inaê Soto Transbrasa, o objetivo é atrair ainda mais barcos à ABVO, que hoje está próximo de 100 comandantes de todo o país. ''A NovABVO é fortalecer a entidade e trazer mais barcos para os grandes eventos , uma raia cheia, e uma festa única no mesmo dia. Estamos trabalhando para fazer mais medições e facilitar a entrada dos velejadores nas competições.

''Um dos pontos fortes da nossa gestão é abrir espaço para todas as classes, não apenas para a ORC, que é considerada a Fórmula 1 da vela oceânica. Buscamos apresentar as notas técnicas e abrir espaço às classes filiadas à ABVO''.

A entidade anunciou medidas destinadas a regularizar a classe anteriormente chamada de Bico de Proa, agora re-batizada de BRA-RGS Cruiser. A ABVO estabeleceu diretrizes para aumentar a competitividade e a equidade nas competições de oceano pelo país.

Além disso, embarcações que tenham emitido certificados nos últimos 3 anos em qualquer regra de handicap (correção do tempo) como ORC, IRC, VPRS, BRA-RGS ou outras, não serão admitidas na categoria.

''O objetivo é não ter o barreira de entrada, zero burocracia na classe RGS-Cruiser. Foi uma medida para trazer mais velejadores, que acabam se estimulando para fazer as regatas'', contou Marcelo Bellotti.

''A ABVO junto com os clubes náuticos do país ajudaram a criar as regatas que são tradicionais e imperdíveis, como a Semana de Ilhabela, Santos-Rio e Laje de Santos. Nossa ideia é trazer ainda mais barcos e fazer grandes eventos, como o Brasileiro de Oceano em setembro com todas as categorias juntas. Queremos re-unificar a vela oceânica''.

Na vela oceânica existem classes de rating, que coloca na mesma regra barcos de diferentes tamanhos. E uma das classes que mais enchem as raias é a RGS, principalmente na Semana Internacional de Vela de Ilhabela.

Para Felipe Ferraz, do Beleza Pura e membro do conselho técnico da ABVO, os associados estão cada vez mais animados em participar das regatas. ''A ABVO tinha aquele estigma de só pensar na ORC. Mas hoje a nova diretoria olha mais para a RGS, que tem competições bacanas com barcos mais competitivos e os mais divertidos. Tem espaço para todo mundo''.