Maior prova do ciclismo amador no país, L'Étape Campos do Jordão terá 3600 atletas neste fim de semana

O L'Étape Campos do Jordão by Tour de France presented by Santander será realizado neste domingo (24), a partir de 6h. Os ciclistas amadores de todas as regiões do país terão dois desafios: de 107 km ou 66 km, com 2.300 e 1.300 m de elevação, respectivamente.

Serão 12 largadas, sendo oito para o percurso longo e mais quatro do curto, sendo o último tiro às 7h40. A temperatura média prevista para a prova é de 26 graus, acima do previsto para a época do ano na região.

A prova tem ao todo 32 categorias mais os troféus do geral, que incluem os vencedores da elite, o Desafio Sprint Santander para os mais rápidos do trecho e os Desafio Rei e Rainha da Montanha Specialized para os primeiros colocados na Serra Velha.

O atleta mais velho do L'Étape Campos do Jordão by Tour de France presented by Santander tem 84 anos: Otoni Rosa, de São Paulo (SP). A categoria dos mais experientes, ou seja a 70+, tem ao todo 14 ciclistas. O limite de idade para correr a prova é de 18 anos. Na versão feminina, a 60+ conta com 20 competidoras. E o número de mulheres no evento manteve a média do ano passado, com quase 30% do pelotão.

É a sexta vez que a cidade do Vale do Paraíba recebe a etapa brasileira do Tour de France, que passa também por Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. O evento chancelado pelo Tour de France também recebe atletas da Argentina, Armênia, Alemanha, Chile e Estados Unidos.

Serão 18 mil litros de água com cinco pontos de hidratação para os ciclistas. São quase 400 pessoas no staff, divididos em fiscais de pista, bandeiradores, entregadores e segurança. A maior parte da mão de obra é da região.

''Campos de Jordão é um grande festival, é o maior evento de ciclismo da América Latina, além de ser uma prova super disputada e concorrida. Somos elogiados nos simpósios do L'Étape anualmente como etapa referência no mundo, mas eu acho que o mais importante é tudo que a gente vem construindo''.

''O produto a cada ano melhora, eu acho que isso que me move, cada vez trazer coisas novas que os outros eventos ainda não fizeram, ser pioneiro em novas ideias e novos caminhos'', disse Bruno Prada, medalhista olímpico e organizador.

No L'Étape Campos do Jordão by Tour de France presented by Santander os atletas têm uma experiência completa Tour de France, a prova de ciclismo mais famosa do mundo, começando pelo Village, que terá diversas atrações, palestras e stands com o que há de mais moderno no mercado da modalidade atualmente.

Mais de 50 expositores apresentam novidades no segmento no Village localizado no Centro de Convenções. Além disso, grandes empresas do mercado estarão presentes nos três dias de evento com stands como o Santander, que tem o naming rights da prova, a Vivo, a Specialized, a Mitsubishi e o Samaritano Medicina Esportiva, patrocinadores.

Somados a eles, as marcas oficiais Café 3 corações, Continental, Água Frescca, Powerade, Probiótica e Pro Colombia marcarão presença com seus stands e produtos, assim como os fornecedores oficiais ASW e Shimano.

''Os ciclistas brasileiros são apaixonados pela modalidade. E aqui eles têm as melhores experiências de um evento como o Tour de France. Aqui, os atletas amadores têm a oportunidade de pedalar em condições profissionais'', contou o francês Dara Rith, organizador do Tour de France representado a A.S.O - Amaury Sport Organisation.

Os ciclistas devem completar em media os percursos de 107 km ou 66 km em 4h e 2h30, respectivamente. A prova passa por pontos importantes da região como Pico do Itapeva, Capivari e Serra Velha.

O L'Étape

O L'Étape Brasil by Tour de France é uma das provas mais importantes do ciclismo amador do país. Nono ano no Brasil, o L'Étape conta hoje com três etapas brasileiras: em Cunha, no Rio de Janeiro e em Campos do Jordão, o evento só perde para o México em números de provas chanceladas pelo Tour de France.

Em 2023, o L'Étape passou ainda por Cunha (SP), em abril, e Rio de Janeiro (RJ), em junho. As duas etapas, aliás, já têm inscrições abertas para 2024.

O L'Étape Brasil existe desde 2015, quando foi realizada a primeira prova em Cunha. O L'Étape by Tour de France possui 30 etapas espalhadas pelo mundo. Entre os países que recebe as etapas amadoras estão: México, Canadá, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, França, Equador, Grécia, Brasil, Indonésia, Bolívia, Estados Unidos, Espanha, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Suíça, Portugal, Holanda, Bulgária, Chipre, Malásia e Tailândia.