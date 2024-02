O começo de 2024 segue agitado para o ciclismo paulista. Entre os dias 11 e 13, em pleno Carnaval, ciclistas da nova geração e algumas das melhores atletas do feminino estarão em ação para duas das principais competições do calendário nacional. Tratam-se da 16ª Volta Ciclística do Futuro e da 11ª Volta Ciclística Feminina do Brasil, que ocorrerão no Parque Eco Esportivo Damha, na cidade de São Carlos. Será o retorna das duas competições que, tradicionalmente, acontecem na cidade e no ano passado foram realizada em Barretos.

O Volta do Futuro, importante disputa para as novas gerações de ciclistas, terá atletas das categorias Junior (2006 ou 2007), Juvenil (2008 ou 2009) e Infanto-Juvenil (2010 a 2012), no masculino e feminino. Já o torneio feminino, contará com ciclistas das categorias Elite/Sub23 (2005 ou anos anteriores) e Master , (1994 e anos anteriores). As Categorias serão computadas no Ranking Nacional 2024 na Classe 2B CBC.

“É com muita alegria que a Federação Paulista de Ciclismo estará realizando a Volta do Futuro e a Volta Feminina do Brasil, dois grandes eventos do nosso calendário. Agradecemos à Prefeitura e ao Parque Eco Esportivo Damha. Vale lembrar que toda a programação de 2024 é uma preparação para o ano de 2025, quando Federação completará 100 anos”,

A programação prevê três etapas, todas no Damha, em um circuito de 5,5 km. No dia 10 será realizado o Congresso Técnico, a partir das 16h, no Novo Oyo Hotel, na Avenida Araraquara, 329, Vila São José. No dia 11 ocorre a 1ª etapa, com largada às 8h. Na segunda, dia 12, a 2ª etapa será das 13h às 17h, ficando para terça, dia 13, a última etapa, com largada às 13h.

A 16ª Volta Ciclística do Futuro e a 11ª Volta Ciclística Feminina do Brasil são realizações da Federação Paulista de Ciclismo – FPC, com apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos -SP, e supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC.