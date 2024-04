O Praia Clube está na semifinal da Superliga 2023/2024. Diante de sua torcida, na Arena Dentil, em Uberlândia (MG), o atual campeão, Dentil/Praia Clube venceu de virada o Sesi Bauru por 3 sets 2 (25-17, 25-16, 21-25, 26-24 e 15-12). O jogo, disputado na noite desta terça (2), foi o último jogo da série melhor de três das quartas de final da Superliga. O Praia havia vencido o primeiro jogo, e o Sesi venceu o segundo, forçando o jogo desempate. Somando os três jogos, os dois times disputaram 15 sets nesta série, sendo a mais longa da competição até o momento.

A noite foi especial para a central Adenízia, que quebrou o recorde de maior número de bloqueios em um jogo de Superliga. Com 13 pontos de bloqueio, Adenízia superou o recorde anterior, que pertencia à central Carol, ex-Praia Clube, que havia marcado 12 pontos. Adenízia teve um estiramento na panturrilha durante a partida, mas mesmo no sacríficio, marcou 23 pontos na partida e foi eleita a melhor jogadora do jogo, e recebeu o troféu Viva Vôlei.

O jogo começou bem para o Praia, que apostou no saque forte para quebrar a recepção do Sesi. A ponteira Karina foi caçada pelas sacadoras mineiras, o que abalou a confiança do time paulista. Os dois primeiros sets foram um domínio absoluto do Praia, que venceu o primeiro por 25 a 17 e o segundo por 25 a 16. O terceiro set foi a redenção do Sesi, que contou com a ponteira Milena e a central Larissa Gongra comandando a reação do time, fechando a parcial em 25 a 21.

O quarto set começou com o Sesi embalado pela vitória na parcial anterior, mas no final do set, o Praia esboçou uma reação e tentou empatar. Porém, o Sesi aproveitou os erros do Praia e empatou o jogo, fazendo 26 a 24 na parcial. O quinto set foi uma exibição do poder do time do Praia, que apesar de estar com a levantadora Claudinha jogando no sacríficio — ela ficou de fora do último jogo por uma lesão crônica no pé — reagiu, fechou a partida em 15 a 12 e garantiu a vaga nas semifinais. A maior pontuadora da partida foi a ponteira russa Sofya Kuznetsova, com 30 pontos.

O próximo compromisso do Praia Clube será contra o Sesc Flamengo, na primeira rodada das semifinais da Superliga. A série, assim como as quartas, também é melhor de três. O primeiro jogo das semifinais será na próxima segunda (8), na Arena Dentil. O horário ainda não foi divulgado. O segundo jogo será na sexta-feira (12), no Maracanãzinho, ainda sem horário.

Adenízia brilha e Praia Clube vai enfrentar o Flamengo nas semifinais

O jogo começou com o Praia Clube forçando o saque, causando estrago na linha de passe do Sesi Bauru. A ponteira Karina sofreu muito na recepção, sendo o alvo das sacadoras mineiras. O Sesi parecia atordoado em quadra, com muita dificuldade na virada de bola, enquanto o Praia estava tranquilo, bem no ataque e no sistema defensivo. As mineiras fecharam a primeira parcial em 25 a 17.

A segunda parcial continuou com o domínio do Praia, que estava muito bem na marcação de bloqueio, no ataque e na defesa. A central Adenízia se destacou, marcando muitos pontos de bloqueio. Em todo o jogo, Adenízia marcou 13 pontos no fundamento. O jogo do Sesi não parecia encaixar, e o Praia fechou o set com superioridade em 25 a 16.

O terceiro set marcou o início da reação do Sesi Bauru na partida. O técnico Marcão decidiu mexer no time após levar 2 a 0, e trocou a ponteira Karina pela ponteira Milena, e a central Mayany pela central Larissa Gongra. A mexida funcionou, Milena estabilizou o passe do Sesi, que começou a arriscar no saque e quebrar a recepção do Praia. O Sesi chegou a ter 15 a 11 no placar, mas na sequência de saque da levantadora Claudinha — que estava jogando com uma lesão crônica no pé, e não conseguia saltar — o Praia encostou e fez 15 a 14. Apesar da reação das mineiras, o Sesi continuou bem no contra-ataque e no bloqueio e fechou a parcial em 25 a 21.

As paulistas vieram embaladas no quarto set, com garra para empatar o jogo. O técnico Paulo Coco trocou as levantadoras, colocando Milla no lugar de Claudinha, e chegou a ter 11 a 9 no placar. O Sesi reagiu, e encostou nas mineiras e logo fez 17 a 15. A partir daí, o jogo ficou mais equilibrado, com ambos os times errando e encostando no placar. Novamente, Milena e Larissa comandaram o Sesi, fizeram a diferença e ajudaram o time a fechar a parcial em 26 a 24.

O Praia foi para o quinto set no sacrifício, já que Claudinha e Adenízia — esta com um estiramento na panturrilha — estavam sentindo suas lesões. As equipes disputaram ponto a ponto, até o Praia abrir 10 a 5 no placar. O Sesi errou muito, e o Praia aproveitou a instabilidade do adversário para fechar o set em 15 a 12, vencendo o jogo por 3 sets a 2 e garantindo a vaga nas semifinais. A maior pontuadora do jogo foi a ponteira russa Sofya Kuznetsova, com 30 pontos. Pelo lado do Sesi Bauru, o destaque foi a central Mayhara, com 21 pontos. O troféu Viva Vôlei, que coroa a melhor da partida, foi para a central Adenízia.