Primeiro evento do UFC no ano tem Johnny Walker na luta principal

Os eventos do UFC estão de volta! Na primeira noite de lutas de 2024, o UFC APEX, em Las Vegas, recebe uma revanche muito aguardada no peso meio-pesado. O No. 3 do ranking da divisão, Magomed Ankalaev, e o No. 7, o brasileiro Johnny Walker, acertam as contas neste sábado (13), com transmissão ao vivo do UFC Fight Pass.

O primeiro combate entre os dois aconteceu em Abu Dhabi, em outubro do ano passado, e acabou encerrado prematuramente após uma joelhada ilegal do russo ainda no primeiro round. A luta acabou em um controverso no contest.

Neste sábado, os dois voltam a dividir o octógono em um duelo que deve mexer com o ranking da divisão comandada pelo brasileiro Alex Poatan. Walker (21-7) busca chegar pela primeira vez a uma disputa pelo cinturão no UFC. Johnny rapidamente se destacou com finalizações memoráveis. De suas 21 vitórias na carreira, 19 foram pela via rápida – 16 por nocaute e 3 por finalização. Já Ankalaev (17-1-1 1NC) não perde desde 2018. De lá para cá, são 9 vitórias, incluindo nocautes sobre nomes como Anthony Smith e performances dominantes contra Thiago Marreta e Volkan Oezdemir.

Matheus Nicolau de olho no topo do ranking

Outro brasileiro que luta de olho no topo do ranking de sua divisão em uma revanche aguardada é Matheus Nicolau. Atual No. 5 entre os moscas, Nicolau (19-4-1) enfrenta neste sábado na segunda luta mais importante da noite o No. 6 da divisão, Manel Kape . Os dois se enfrentaram pela primeira vez em 2021 e o brasileiro levou a melhor após um duelo acirrado.

Desde então, Kape emplacou uma sequência de quatro vitórias consecutivas – a mais recente sobre o brasileiro Felipe Dos Santos, uma batalha de três rounds que garantiu a ambos o prêmio de Luta da Noite do UFC 293, em setembro. Já Nicolau vinha embalado em uma sequência de quatro vitórias até ser parado pelo ex-desafiante ao cinturão Brandon Royval em sua luta mais recente. O mineiro busca agora reconstruir o caminho até o cinturão – atualmente nas mãos do também brasileiro Alexandre Pantoja – com uma vitória sobre Kape.

Mais quatro brasileiros em ação

Além de Johnny e Matheus, mais quatro brasileiros estarão em ação neste sábado, em Las Vegas. Abrindo o card principal, Brunno Ferreira (10-1) busca sua segunda vitória no UFC contra Phil Hawes (12-5), no peso-médio. No card preliminar, Jean Silva (11-2) faz sua estreia no UFC contra Westin Wilson (16-8). No peso-leve, o mineiro Nikolas Motta (13-5 1 NC) enfrenta o invicto Tom Nolan (6-0). E abrindo o evento, o potiguar Felipe Bunes (13-6) faz sua primeira luta no UFC contra Joshua Van (9-1).

Card principal - A partir das 21h

Peso meio-pesado: Magomed Ankalaev x Johnny Walker

Peso-mosca: Matheus Nicolau x Manel Kape

Peso-leve: Jim Miller x Gabriel Benitez

Peso-galo: Ricky Simon x Mario Bautista

Peso-médio: Phil Hawes x Brunno Ferreira

Card preliminar - A partir das 18h

Peso-pesado: Andrei Arlovski x Waldo Cortes-Acosta

Peso meio-médio: Matthew Semelsberger x Preston Parsons

Peso-galo: Marcus McGhee x Gaston Bolaños

Peso-galo: Farid Basharat x Taylor Lapilus

Peso-pena: Westin Wilson x Jean Silva

Peso-leve: Nikolas Motta x Tom Nolan

Peso-mosca: Joshua Van x Felipe Bunes.