De casa nova: Mick Schumacher será piloto reserva da Mercedes em 2023

Após 11 anos o sobrenome Schumacher está de volta à Mercedes. A equipe alemã anunciou nesta quinta-feira (15), com o jovem Mick Schumacher, ex-titular da Haas na F1, nos anos de 2021 e 22, será o piloto reserva para a temporada 2023.

A Ferrari confirmou também nesta quinta o fim do vínculo com o piloto de 23 anos, campeão da Fórmula 2 em 2020, Mick foi formado pela escuderia italiana.

“Estou compromissado em dar tudo de mim para contribuir com a performance dessa equipe. Tomo isso como um recomeço, e estou muito animado e grato a Toto e todos os envolvidos que confiaram em mim. A F1 é um mundo fascinante e você nunca para de aprender, então estou ansioso para absorver mais conhecimento e depositar meus esforços em benefício da Mercedes”, declarou Mick.

Filho do heptacampeão Michael Schumacher - que representou a Mercedes de 2010 a 2012. Mick ficou fora do grid da F1 da próxima temporada após dois anos, substituído na Haas por Nico Hulkenberg. Após o fim da temporada de 2022, o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, convidou o piloto alemão para fazer parte da equipe conterrânea.

Foto: Divulgação / Mercedes

A Mercedes terá como titulares na temporada de 2023 os britânicos Lewis Hamilton e George Russell, mantendo a mesma dupla de 2022.

Antes, a função de piloto reserva na Mercedes era desempenhada por Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne, ambos campeões da Mercedes na Fórmula E respectivamente em 2021 e 2022. Porém, o holandês De Vries, estará como titular no grid da F1 em 2023, substituindo Pierre Gasly na AlphaTauri.

Carreira na F1

Pela Haas, Mick disputou 43 GPs na principal categoria da modalidade, conquistando seu primeiro ponto este ano no GP da Inglaterra, em Silverstone, ao chegar em oitavo lugar. Seu melhor resultado na carreira foi no circuito Red Bull Ring, na Áustria, quando ele conseguiu cruzar a linha de chegada em sexto.



Foto: Divulgação / Haas

Antes da sua estreia na Fórmula 1 em 2021, o alemão estreou em monopostos no ano de 2015, foi vice-campeão da Fórmula 4 alemã, e campeão da Fórmula 3 e Fórmula 2 – em ambas, conquistou o título em sua segunda temporada.

Função na Mercedes

Segundo a equipe alemã, além do Mick ser o piloto reservar, ela contribuirá com o desenvolvimento do W14, carro do time para o ano que vem, e trabalhará no simulador ao longo da próxima temporada.

"Mick é um jovem piloto talentoso. Trabalha duro, tem um abordagem metódica e calma e ainda tem fome por aprendizado e melhorias como piloto. São importantes qualidades, e estamos ansiosos para que ele nos ajude a desenvolver o W14. Também sabemos que com dois anos de experiência correndo na F1, ele estará pronto para subir no carro para substituir Lewis ou George quando necessário", afirmou Toto Wolff.

Família Schumacher

A família do jovem piloto sempre esteve ligada à marca alemã. Seu pai Michael, foi convidado pela Mercedes em 1990 para sua Academia e o pôs em carros de endurance - ele chegou a disputar as 24 Horas de Le Mans em 1991, e recebeu ajuda para entrar na F1 pela Jordan.

Anos depósito, o tio e primo de Mick, Ralf e David representaram a Mercedes no DTM, campeonato de turismo alemão.

Anúncio da Ferrari

A Ferrari confirmou em suas redes o fim do vínculo do piloto de 23 anos com a escuderia. Schumacher foi lançado na F1 após formar-se pela Academia de Pilotos do time de Maranello com o qual seu pai conquistou cinco de deus sete títulos mundiais.