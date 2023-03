Fórmula E: Dieter Gass é anunciado como conselheiro técnico e esportivo da categoria

Com amplo conhecimento em diversos campeonatos de automobilismo, entre eles a própria Fórmula E, Dieter Gass foi anunciado nesta sexta-feira (3) como Conselheiro Técnico e Esportivo Sênior da categoria. Em sua função anterior como chefe da Audi Motorsport, Gass foi responsável pela bem-sucedida entrada da fabricante alemã no campeonato, com destaques que incluíram a conquista da Audi como campeã das equipes na temporada 2017/2018 da Fórmula E.

Como parte de sua nova função, Gass desempenhará um papel fundamental ao lado de Alberto Longo, trabalhando em parceria com a FIA em questões esportivas e técnicas para garantir o crescimento contínuo e o cumprimento dos objetivos e visões de longo prazo do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E. Além de manter os altos padrões de desenvolvimento técnico que a FIA e a Fórmula E mantiveram desde o início, ele também trabalhará com a FIA e outras partes interessadas para manter e implementar um plano bem definido para o futuro.

"Junto com a FIA, estabelecemos um roteiro claro para o esporte", disse Jamie Reigle, CEO da Fórmula E, sobre a nomeação de Gass. "Mas a questão é: como a tecnologia, o carro de corrida e as tecnologias adjacentes, como o carregamento, servem à visão do esporte? Precisávamos de alguém com credibilidade que pudesse realmente impulsionar essa agenda para nós em parceria com a FIA e garantir que estamos entregando um produto excelente."

Apesar de até o momento a Fórmula E ter realizado apenas cinco etapas da temporada 9 e da era GEN3, já está em andamento o trabalho para o GEN4 do campeonato, que será introduzido a partir da 13ª temporada.

Ter uma figura que possa estabelecer contato com a FIA, equipes e fabricantes, e analisar como possíveis mudanças podem impactar a equipe esportiva, o propósito do campeonato e o "show" - como descreve Reigle, referindo-se aos crescentes valores de entretenimento de eventos fora do grid - é crucial.

"Você precisa do momento certo. Claramente, olhando para o final da década, sabíamos que precisávamos de alguém forte dirigindo essa área para a Fórmula E e assessorando a FIA. Também queríamos alguém com experiência em trabalhar com fabricantes", continuou Reigle.

"Além disso, queríamos alguém com experiência na Fórmula E. À medida que passamos pelo processo de seleção, esse nível de credibilidade e conhecimento se torna ainda mais raro, por isso estamos muito satisfeitos que Dieter Gass esteja assumindo esse desafio."

Além de trabalhar com a Fórmula E por várias temporadas, Gass tem vasta experiência em corridas de resistência e na Fórmula 1. Ele trabalhou com a Toyota F1 a partir de 2001, antes de mudar para a Lotus como diretor esportivo na temporada de 2010.

"Lembro-me de me envolver pela primeira vez com Dieter quando ele estava na Audi. Obviamente, ele é alguém com vasta experiência no automobilismo, trabalhando para vários fabricantes. Ele esteve envolvido no programa da Toyota de Fórmula 1, em diferentes projetos de resistência e, depois, é claro, na Fórmula E. De uma perspectiva pura, pela experiência que ele teve em desenvolver equipes de corrida vencedoras e conduzir os projetos técnicos associados a elas, estamos muito empolgados em poder contratar alguém do seu calibre."

Ajudando a estimular e desenvolver as próximas etapas do campeonato, Gass será um ativo valioso, pois a Fórmula E continua crescendo cada vez mais.

“Esse é o nosso compromisso de garantir o melhor campeonato disponível”, resume Reigle. “Também é nosso reconhecimento de que, à medida que amadurecemos como um campeonato, precisamos ter as melhores pessoas na Fórmula E. Seja na distribuição de mídia, marketing, comunicações, operações do campeonato, etc. Investimos muito para fortalecer a equipe e recrutar líderes do setor em seu campo."

“Essa é claramente uma área em que sentimos que poderíamos realmente fortalecer e nomear alguém que pudesse trabalhar em estreita colaboração com Alberto e a FIA no dia a dia, operando o campeonato no lado técnico e esportivo e realmente nos nivelando. Dieter é nosso cara e estamos muito felizes em recebê-lo na Fórmula E.”

Atualmente a Fórmula E está em 9ª temporada. Cinco provas foram realizadas até o momento, e a liderança do mundial pertence ao piloto alemão Pascal Wehrlein, da equipe TAG Heuer Porsche. A próxima etapa será o Julius Baer São Paulo E-Prix 2023, prova que marca a estreia do Brasil no calendário do Mundial de Carros Elétricos. A prova será realizada no dia 25 de março, no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista, e os ingressos já podem ser adquiridos através do site eventim.com.br/artist/formulae-sp/