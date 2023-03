Fórmula E: Gen3 chega a São Paulo e está em exposição na FIESP

Aos poucos, a cidade de São Paulo (SP) vai se transformando no palco da próxima etapa do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E. Na manhã desta sexta-feira (3), o primeiro Gen3 chegou à capital paulista e está exposto na FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, localizado na Avenida Paulista.

O Gen3 ficará em um dos cartões postais da cidade até o dia 6 de março, no prédio da FIESP, que fica localizado na Avenida Paulista, em frente à estação Trianon-Masp do metrô, em um dos pontos mais movimentados da capital.

Essa é a primeira ação oficial da Fórmula E, em São Paulo, dando início aos preparativos para o Julius Baer São Paulo E-Prix 2023, sexta etapa da 9ª temporada do Mundial de carros elétricos, que será realizada no dia 25 de março, no Sambódromo do Anhembi.

O Gen3 é o carro de corrida da Fórmula E, de terceira geração e representa um grande salto na tecnologia, que ultrapassa os limites do desenvolvimento de veículos elétricos, tornando-o o monoposto elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente já construído.

Um dos patrocinadores oficiais da Fórmula E,, a ENEL é responsável pela exposição do GEN3 no coração da capital paulista. O Country Manager da ENEL no Brasil, Nicola Cotugno, falou sobre a importância de uma etapa do Mundial de Carros Elétricos na maior cidade da América Latina.

“A parceria entre a ENEL e a Fórmula E, é uma história de muitos anos. Temos claramente como objetivo da empresa a descarbonização e a eletrificação, e nada melhor que a Fórmula E para mostrar a cara da eletrificação de uma forma divertida e social. Ao mesmo tempo, trata-se de um evento esportivo e tecnológico. A Fórmula E aborda a mobilidade elétrica e como ela pode se tornar um componente do cotidiano das pessoas por onde ela passa”, explicou Nicola.

“Enquanto trabalhamos o esporte e o espetáculo, obviamente em paralelo, estamos desenvolvendo projetos importantes para o dia a dia da mobilidade elétrica, como a eletrificação do transporte público com uma nova frota de ônibus elétricos, incentivando a mobilidade elétrica dos transportes das famílias, dos motoristas de executivos, entre outros.”

“O Brasil está avançando na mobilidade elétrica, e com São Paulo sendo a maior cidade da América Latina, ela é um laboratório perfeito para desenvolver todas essas ações. Por isso, estamos entregando em forma de espetáculo e esporte, um embaixador da descarbonização e da eletrificação, no caso a Fórmula E, para os paulistanos”, completou.

Essa será a primeira corrida da Fórmula E no Brasil, em um contrato que terá a duração de cinco anos entre a cidade de São Paulo e o Mundial de Carros Elétricos.

Diretor de marketing da Fórmula E na América Latina, Álvaro Buenaventura, também marcou presença no evento desta manhã na capital paulista e comentou sobre a importância da chegada da categoria ao Brasil.

"Finalmente, o Gen3 está em São Paulo, e em poucas semanas, essa máquina estará rodando a 320 km/h pelo Sambódromo do Anhembi. É justo que a maior cidade da América Latina receba os carros elétricos mais rápidos e eficientes já construídos. A cidade precisava de um evento como este, que promove a mobilidade elétrica nos grandes centros urbanos, assim como a categoria precisa ter São Paulo em seu calendário", comentou Álvaro.

Após cinco etapas da atual temporada, a Fórmula E chega a São Paulo com um campeonato acirrado, como é de costume na história do mundial. O alemão Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) lidera a competição, acompanhado de perto por Jake Dennis (Avalanche Andretti) e Jean-Eric Vergne (DS Penske).

Dois brasileiros atualmente estão no grid da Fórmula E: Lucas di Grassi (Mahindra Racing) é um dos principais pilotos da história da categoria, recordista em número de ePrix disputados, pódios, pontos conquistados, além de ter sido campeão na terceira temporada. Sérgio Sette Câmara, o outro representante do Brasil, está em seu quarto ano na categoria, o primeiro pela NIO 333 Racing.

Os ingressos para o Julius Baer São Paulo E-Prix 2023 já estão à venda e podem ser adquiridos através do site eventim.com.br/artist/formulae-sp/