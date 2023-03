CAOS! Fernando Alonso perde e ganha seu centésimo pódio no GP da Arábia Saudita

Que bagunça! Após o GP da Arábia Saudita, neste domingo (19), o bicampeão mundial de F1 Fernando Alonso, levou uma punição de 10s após a corrida – inclusive após a comemoração do pódio. Isso deu ao George Russell a terceira colocação. No entanto, horas depois do GP, a FIA aceitou o protesto da Aston Martin e devolveu o pódio de número 100 ao espanhol.

Foto: Divulgação / F1

Motivo e como ocorreu a punição

Fernando Alonso tinha recebido uma punição de 5s após se posicionar fora dos colchetes no grid de largada. A punição de 10s ocorreu por conta de um macaco estar próximo ao seu carro no momento de cumprir a primeira sanção. O problema, é que isso aconteceu na volta 19 de 50, e a FIA só anunciou a nova punição após a corrida e de toda festa no pódio.

O regulamento da F1, diz que a punição de acréscimo de tempos deve ser cumprida na primeira visita do piloto ao pit stop após a confirmação da sanção. Caso a decisão dos comissários venha parto do fim da corrida ou o piloto não passe pelos boxes novamente, esse tempo é acrescido ao seu total da corrida. Com isso, Alonso aproveitou o safety car na volta 19, para trocar seus pneus e cumprir a punição de 5s.

Nas últimas voltas da prova, a Mercedes alertou George Russell da possibilidade de punição. Alonso também foi avisado por sua equipe e, até a bandeirada, o espanhol ampliou sua vantagem pra 5s sobre o britânico que vinha logo atrás. Mas a punição acabou sendo maior que a esperada.

A FIA só divulgou os detalhes da sanção três horas após o fim da corrida. No documento, a entidade explica que inicialmente o Centro Remoto de Operações (ROC) que fica sediado em Geneva, na Suíça, havia avaliado positivamente o cumprimento da punição de Alonso.

Porém, após o fim da prova, os comissários foram avisados pelo ROC de que a equipe de Fernando Alonso não havia executado corretamente a punição, pois nenhuma parte do seu carro deveria ser tocada durante os 5s, e os mecânicos da Aston Martin haviam deixado o macaco encostado na traseira do AMR23. A punição prevista para este caso inclui até mesmo a desclassificação do GP, porém, o carro não foi de fato tocado, então os comissários optaram por uma pena mais leve.

Protesto da Aston Martin

O documento divulgado pela FIA quase quatro horas após o fim da corrida revela que a Aston Martin trouxe para os comissários pelo menos sete casos em que carros que cumpriam punição nos boxes estavam encostados em um macaco, mas que não sofreram sanção por isso. As provas foram consideradas pelos comissários da corrida em Jeddah, que retirou a punição de Alonso.

"Tendo analisado as provas em vídeo apresentadas e tendo ouvido do representante da Aston Martin, e dos membros relevantes da FIA, os dirigentes determinaram que existiam novas provas significativas e relevantes para desencadear uma revisão da decisão. Ficou claro para nós que o substrato da decisão original, ou seja, a existência de um acordo (que definiria o toque do macaco no carro como um trabalho equivalente à troca de pneus) foi questionada pelas novas provas. Concluímos que não havia um acordo claro em que se pudesse confiar para determinar que as partes tinham concordado que um macaco tocando um carro equivaleria a trabalhar no carro, sem mais. Nessas circunstâncias, consideramos que nossa decisão original de impor uma punição ao carro 14 (Alonso) deve ser revertida, e assim o faremos", diz um trecho do documento.

Mesmo com toda essa demora e reviravolta, o resultado foi confirmado e o bicampeão agora pode anotar seu centésimo pódio na carreira, sendo o segundo pela Aston Martin, em sua primeira temporada com a equipe britânica. Alonso também é o sexto piloto com mais pódios da história da categoria.