Pérez domina e lidera dobradinha da Red Bull no GP da Arábia Saudita

O Grande Prêmio de Fórmula 1 da Arábia Saudita terminou com final feliz para a Red Bull. Sergio Pérez largou em primeiro e terminou no lugar mais alto do pódio. Ele foi seguido pelo seu companheiro de equipe, Max Verstappen, que saiu do 15º lugar para o segundo.

Checo Pérez dominou a corrida do início ao fim. O mexicano só ficou poucas curvas atrás de Fernando Alonso, na primeira volta. A disputa do número 11 foi pela volta mais rápida contra seu companheiro de equipe. O ponto extra ficou com Max Verstappen.

A largada do Grande Prêmio da Arábia Saudita começou com Fernando Alonso conquistando a liderança contra o Sergio Pérez. O piloto da Aston Martin assumiu a ponta, mas a perdeu ainda na pista para o mexicano.

O antes mesmo de perder a posição para Pérez, o espanhol sofreu uma punição de cinco segundos por iniciar a corrida fora do local permitido. O bicampeão mundial estacionou o carro fora do colchete após a volta de apresentação.

Apesar da punição de cinco segundos, Fernando Alonso teve uma corrida tranquila. O problema veio após a bandeirada. O espanhol ficaria atrás apenas dos carros da Red Bull e terminaria o Grande Prêmio da Arábia Saudita em terceiro, conquistando o seu 100º pódio. Contudo, após a corrida, a FIA identificou uma penalização de 10 segundos para Fernando Alonso. O espanhol terminou em quarto lugar. George Russell conquistou a vaga.

A alegação da FIA para a penalização é que a punição de cinco segundos não foi cumprida propriamente pela equipe da Aston Martin.

O Safety Car

A partir da volta 18, Lance Stroll abandonou a corrida. O piloto da Aston Martin precisou retirar seu carro. Sem saber onde o canadense estacionou, a direção de prova decidiu por acionar o Safety Car. Na volta 21, com carros mais próximos, a velocidade reiniciou.

O Safety Car beneficiou os pilotos que estavam mais atrás, principalmente Max Verstappen. O holandês estava em quarto quando Lance Stroll abandonou a corrida e viu Russell, Alonso e Pérez logo à sua frente. Não foi complicado para o atual campeão mundial ultrapassar os pilotos da Mercedes e Aston Martin.

Max Vestappen terminou a corrida em segundo lugar. O holandês não conseguiu alcançar seu companheiro de equipe. Em uma última tentativa, na última volta da corrida, o atual bicampeão mundial conquistou a volta mais rápida, mantendo a liderança do campeonato.

A atual classificação do torneio tem Max Verstappen com 44 pontos e Sergio Pérez com 43. Na primeira corrida, o holandês ficou em primeiro e o mexicano em segundo. Na segunda etapa as ordens se inverteram.

Classificação final no Grande Prêmio da Arábia Saudita

Sergio Pérez (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Mercedes) Carlos Sainz (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Esteban Ocon (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Kevin Magnussen (Haas) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Nico Hulkenberg (Haas) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Nick de Vries (AlphaTauri) Oscar Piastri (McLaren) Logan Sargent (Williams) Lando Norris (McLaren) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin)

Classificação no Campeonato de Pilotos

Max Verstappen - 44 pontos Sergio Pérez - 43 pontos Fernando Alosno - 27 pontos George Russell - 21 pontos Carlos Sainz - 20 pontos Lewis Hamilton - 20 pontos Lance Stroll - 8 pontos Charles Leclerc - 6 pontos Pierre Gasly - 4 pontos Esteban Ocon - 4 pontos Valtteri Bottas - 4 pontos Kevin Magnussen - 1 ponto Alexander Albon - 1 ponto Yuki Tsunoda - sem pontuação Nico Hulkenberg - sem pontuação Logan Sargent - sem pontuação Guanyu Zhou - sem pontuação Nick de Vries - sem pontuação Oscar Piastri - sem pontuação Lando Norris - sem pontuação

Classificação do Campeonato de Construtores

Red Bull - 87 pontos Mercedes - 41 pontos Aston Martin - 35 pontos Ferrari - 26 pontos Alpine - 8 pontos Alfa Romeo - 4 pontos Haas - 1 ponto Williams - 1 ponto AlphaTauri - sem pontuação McLaren - sem pontuação

A próxima corrida

O terceiro desafio da temporada será na Austrália. Se antes o país da Oceania era a terra de Daniel Ricciardo, agora será de Oscar Piastri. O estreante da Fórmula 1 correrá em casa pela McLaren.

Os pilotos começam os treinos no dia 30 de março (quinta-feira). As práticas também acontecerão na sexta-feira (31) e no sábado (1º). A qualificação será no dia 1º de abril e a corrida no domingo (2).

A corrida será na madrugada. Tanto a qualificação quanto a corrida iniciam às 2h no horário de Brasília.