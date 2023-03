Race Week: saiba tudo sobre o GP da Arábia Saudita, que acontece neste fim de semana

Neste final de semana teremos o GP da Arábia Saudita, segunda etapa do calendário da F1 2023. A principal categoria do automobilismo vai às ruas de Jidá, no circuito Jeddah Corniche, para 50 voltas de muita emoção neste domingo (14). Na abertura da temporada, no GP do Bahrein, Max Verstappen começou o ano do jeito que terminou 2022, vencendo (com direito a dobradinha da Red Bull). Fernando Alonso (que pode chegar ao 100º pódio na categoria) cruzou em terceiro lugar pela Aston Martin.

Foto: Divulgação / F1

Horários

SEXTA-FEIRA, 17 de março

- Treino livre 1: 10h30

- Treino livre 2: 14h

SÁBADO, 18 de março

- Treino livre 3: 10h30

- Classificação: 14h

DOMINGO, 19 de março

- Corrida: 14h

GP da Arábia Saudita (circuito de Jeddah)

SEGUNDA ETAPA DE 2023

- Voltas: 50

- Comprimento da pista: 6.147 KM

- Pneus disponíveis: C2 duro, C3 médio, C4 macio

- Melhor volta: 1m 30s 734 (Lewis Hamilton - 2021)

- Primeiro GP: 2021

- Maior vencedor: Lewis Hamilton e Max Verstappen (1)

Onde assistir

O GP da Arábia Saudita terá transmissão dos treinos livres e classificação na Bandsports pela TV fechada. E a TV Band exibirá a classificação e a corrida.

Soberania de Max Verstappen

Este será o segundo GP da temporada, mas o favotismo da Red Bull tende a se confirmar ainda mais. Principalmente após a primeira corrida, onde a equipe austríaca conquistou a dobradina na primeira etapa.

Mesmo tendo carros indenticos, Max Verstappen se sobressai contra seu parceiro de equipe Sérgio Perez, com isso, tudo se encaminha para uma nova temporada de domínio do holândes. Inclusive, no GP passado, Max terminou 13 segundos à frente de Checo.

Foto: Divulgação / Red Bull

Em busca do centésimo

Recém-chegado na Aston Martin, o bicampeão do mundo Fernando Alonso, conquistou seu 99° pódio em sua estreia pela equipe no GP do Bahrein. Ainda não se sabe se a equipe britânica irá competir por título com a Red Bull, mas o que dá pra se esperar, é um carro competitivo que estará sempre na frente do pelotão como as grandes equipes. Isso faz com que o espanhol tenha à de subir no pódio pela 100° em Jidá.