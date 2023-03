Fórmula E: com mais de 100 ultrapassagens, EPrix de São Paulo é aprovado por pilotos

No último sábado (25), o Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E realizou sua primeira etapa no Brasil, com o 2023 Julius Baer São Paulo E-Prix, no Sambódromo do Anhembi. E quem levou a melhor em terras brasileiras foi a equipe britânica Jaguar TCS Racing, que venceu a corrida com o neozelandês Mitch Evans, e ainda teve o britânico Sam Bird em terceiro. Nick Cassidy, piloto da Envision Racing que é equipe cliente da Jaguar, foi o segundo colocado.

23 mil fãs apaixonados assistiram a uma corrida emocionante do início ao fim, com 35 voltas (31 previstas, mais quatro adicionadas após as entradas do safety car) e 114 ultrapassagens, um número espetacular para uma prova de um campeonato mundial.

Além das diversas ultrapassagens, foram 11 mudanças de lideranças durante a corrida, graças a um traçado rápido de 11 curvas e duas longas retas, com Evans conseguindo se manter no meio do pelotão durante toda a prova.

Na volta 32, o piloto da Jaguar deu o bote em seu compatriota e conseguiu suportar a pressão para receber a bandeira quadriculada em primeiro lugar.

O atual campeão mundial Stoffel Vandoorne (DS PENSKE) largou na Julius Baer Pole Position e se manteve à frente nas primeiras voltas, se defendendo de António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) durante a primeira rodada de ativação do MODO DE ATAQUE até a corrida chegar à metade de sua duração.

A partir da volta 14, a liderança começou a alternar, com Cassidy sendo o piloto mais constante na primeira colocação durante as entradas de safety car e nas ativações de modo ataque.

Apesar de ter largado na frente, aos poucos Vandoorne foi ficando distante da primeira posição e terminou a corrida em sexto. Felix da Costa por sua vez chegou a liderar em dois momentos distintos, mas acabou cometendo um erro na curva um que o fez cair para sétimo lugar. O piloto português ainda conseguiu se recuperar nas voltas finais e terminou em quarto. Jean-Éric Vergne (DS PENSKE), terminou em quinto, à frente de seu companheiro de equipe.

Para os pilotos da casa, a corrida não teve bons resultados. Após ter batido o pneu dianteiro direito em um muro e com isso, ter ficado de fora do treino classificatório e consequentemente, largando na última posição, Lucas di Grassi (Mahindra Racing) terminou em 13º lugar.

Apesar do resultado não satisfatório, o brasileiro elogiou a presença do público e a estrutura montada para sediar a etapa no Brasil: “Para mim, pessoalmente, o mais importante foi realizar a corrida no Brasil".

Di Grassi também comentou sobre o desempenho da Mahindra em São Paulo, explicando que a equipe já pensa no carro da próxima temporada: “O fato é que estamos ainda muito longe da competitividade. Mesmo que largasse bem mais à frente, o carro não teria ritmo para terminar bem. Falta muito desenvolvimento. E nossa missão agora é correr atrás de soluções para esse problema, com mais foco em 2024 do que agora.”

Por sua vez, Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Team) largou em 16º e terminou em 17º. Assim como o compatriota Di Grassi, o piloto mineiro elogiou a pista e estrutura criada pela Fórmula E dentro do Sambódromo do Anhembi, e creditou ao péssimo gerenciamento de energia o resultado final de sua primeira corrida em casa.