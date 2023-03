Fórmula E: 2ª temporada do Unplugged é divulgada no Brasil

Nesta quinta-feira (23), a Fórmula E fez o lançamento oficial no Brasil da segunda temporada do Fórmula E: Unplugged, documentário que mostra os bastidores do mundial de carros elétricos.

O evento foi realizado no Hotel Holiday Inn, em São Paulo (SP), que está localizado ao lado do Sambódromo do Anhembi, palco do Julius Baer São Paulo E-Prix, marcado para o próximo sábado (25).

Jornalistas e influencers convidados puderam assistir em primeira mão alguns momentos dos episódios da nova temporada do Fórmula E: Unplugged, além da oportunidade de entrevistar após a sessão, a dupla de pilotos da equipe TAG Heuer Porsche, o português António Félix da Costa e o alemão Pascal Wehrlein.

Campeão da sexta temporada da Fórmula E, António Félix da Costa comentou sobre a importância do documentário para a divulgação do mundial dos carros elétricos, sendo que se trata de uma tendência de todos os esportes, para ganhar mais fãs pelo mundo.

''É muito interessante para os fãs terem a chance de ver o nosso dia a dia, além de ser uma forma de colocá-los no nosso universo. Todos os esportes estão usando os documentários para ganharem novos fãs, e estamos seguindo essa tendência'', comentou o piloto português.

''No episódio sobre mim, por exemplo, é possível ver o dilema que foi a temporada passada e toda a negociação que foi para fechar um novo contrato. São coisas que passam despercebidas pelo grande público, e o Unplugged dá essa chance aos fãs'', completou António Da Costa, que este ano está de equipe nova, a TAG Heuer Porsche, após três temporadas correndo pela DS Techeetah.

Alemão lidera Mundial dos carros elétrico

Atual líder do mundial, o alemão Pascal Wehrlein disse ser interessante levar aos fãs de automobilismo uma nova versão dos pilotos além daquelas que eles podem acompanhar nos finais de semana de corrida.

A segunda temporada do Fórmula E: Unplugged dá aos espectadores uma visão do paddock durante a campanha de 2021/22 — a maior da Fórmula E até agora, com 16 corridas em 10 cidades icônicas, incluindo Nova York, Jacarta, Londres, Cidade do México e Roma, a qual viu um novo campeão mundial ser coroado no último fim de semana de corrida da temporada em Seul: o belga Stoffel Vandoorne.

Vinte e dois pilotos de 11 equipes competem no primeiro esporte do mundo a combinar a ação dramática do automobilismo com o desenvolvimento da tecnologia de ponta de veículos totalmente elétricos.

A partir da próxima semana, os telespectadores vão poder assistir na íntegra a segunda temporada do Fórmula E: Unplugged pelo BandSports, um dos canais oficiais da atual temporada do Mundial de Carros Elétricos.

Programação – atividades da pista e transmissão

Sexta-feira, 24 de março de 2023:

1º Treino Livre – 16h25 (Transmissão: YouTube da Fórmula E e do Grande Prêmio)

Sábado, 25 de março de 2023:

2º Treino Livre – 07h25 (Transmissão: YouTube da Fórmula E e do Grande Prêmio)

Treino Classificatório – 09h40 (Transmissão: Band TV, BandSports, YouTube do Grande Prêmio e Gaulês TV na Twitch)

Corrida/Largada – 14h (Transmissão: Band TV, BandSports, YouTube do Grande Prêmio e Gaulês TV na Twitch)