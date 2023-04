Primeira edição da Virada Automobilística terá karts adaptados para PCDs

Entre os dias 12 e 14 de maio será realizada a primeira Virada Automobilística, evento com 48 horas ininterruptas de atrações totalmente gratuitas para toda a família, que será realizado no Kartódromo Internacional de Birigui – Speed Park.

A Virada Automobilística é organizada pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com o Speed Motor Clube, e terá mais de 25 atrações para todas as idades e gostos, além de ser um evento totalmente inclusivo. No domingo (14), karts adaptados estarão à disposição de PCDs, para que possam ter a oportunidade de correr em um kartódromo de nível mundial, como o Speed Park.

Quem não vê a hora de ter essa oportunidade é o William Paula de Souza, de 67 anos. Apaixonado por automobilismo e fã de Ayrton Senna, ele já pilotou karts adaptados para PCDs e está pronto para participar da Virada Automobilística.

“Desde criança sou um apaixonado pelo automobilismo. Dos pilotos que acompanhei a carreira, o Senna foi o maior de todos”, explicou William.

“É muito emocionante e gratificante. É uma forma de tirar o stress, de se realizar. Eu gosto muito de correr de kart.”

Durante as 48 horas da Virada Automobilística, haverá diversas opções de karts para todas as idades. Desde os karts elétricos para crianças de 2 a 4 anos, aos karts indoor e profissional. No caso dos PCDs, eles terão a disposição os karts adaptados com o acelerador e freio no volante.

“O kart não tem cambio, não tem embreagem. Os principais comandos é acelerar e frear, portanto, eles são transferidos dos pedais para o volante, nas mãos. Seja um kart indoor ou profissional, duas manetes no volante resolvem essa questão e possibilita a um PCD, pilotar um kart”, explicou William.

Além das corridas de kart, o público terá diversas atrações como Track Day de carros e motos, diversos simuladores de várias modalidades do automobilismo, brinquedos eletrônicos, oficinas recreativas, além de uma arena gamer para os fãs de e-sports.

O Speed Park também terá shows, dentro e fora das pistas, com atividades como Drift, Free Style com Jorge Negretti (dez vezes campeão brasileiro de motocross, além de diversos outros títulos) e Wheeling, com a presença do campeão mundial Jefferson Matheus. Exposição de carros e show de acrobacias aéreas também estão entre as atrações.

Quem estiver interessado em participar da Virada Automobilística já pode garantir sua presença no evento através do aplicativo do Speed Park, no qual o usuário se cadastra e garante o seu Passaporte da Virada.

Link para baixar o app do Speed Park e garantir seu Passaporte da Virada: https://ritmopropaganda.com/ws-cli/speedpark/app/

O Passaporte da Virada será totalmente gratuito, dará a oportunidade de participar de todas as atrações do evento. Ele é válido para todos os dias e o público poderá entrar e sair do evento quantas vezes desejar. Também será possível fazer o cadastro na entrada da Virada Automobilística durante o fim de semana.

Além das atrações citadas, o público também terá a disposição uma praça de alimentação com aproximadamente 400m², coberta, com mesas e cadeiras, música ao vivo, mais de 10 opções de food trucks (hambúrguer, pastel, comida japonesa, bebidas, sorvetes, açaí e muito mais).

Com aproximadamente 1,3 quilômetros de pista, o local possibilita mais de 40 traçados diferentes, e área superior a 130 mil metros quadrados. O Speed Park – Kartódromo Internacional de Birigui fica rua Hagime Saita, 4.001, acesso pela Rodovia Marechal Rondon, km 524 (entre Birigui e Araçatuba).