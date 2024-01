Felipe Massa do Brasil; relembre o emocionante Grande Prêmio do Brasil de 2006

Em 22 de outubro de 2006, realizou-se o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, a décima oitava e última etapa do campeonato. Desde 28 de março de 1993, quando Senna venceu pela segunda vez o Grande Prêmio do Brasil, fazendo uma verdadeira festa em Interlagos, o Brasil não celebrava uma vitória em casa.

Temporada de 2006 para Felipe

A temporada de 2006 foi de muito aprendizado para Felipe Massa, que foi contratado pela Ferrari. Naquele mesmo ano, ele conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1, ficando em 3º lugar no GP da Europa em Nürburgring. Além disso, obteve sua primeira pole position e vitória no GP da Turquia, no circuito de Istambul Park, e conquistou a pole no GP do Japão, no circuito de Suzuka.

A última corrida da temporada

O dia 22 de outubro ficou marcado para todos os fãs de Fórmula 1, com uma corrida emocionante e vários acontecimentos marcantes. Foi um dia significativo, destacando-se a aposentadoria de Michael Schumacher, a conquista do bicampeonato por Fernando Alonso e a primeira vitória de Felipe Massa em casa.

Massa venceu o GP do Brasil de 2006 praticamente de ponta a ponta, com o espanhol Fernando Alonso garantindo o título da temporada ao terminar em segundo lugar.

Em um gesto reminiscente de Ayrton Senna, que ergueu a bandeira do Brasil pela primeira vez em 1986, Massa parou o carro e pegou a bandeira de um torcedor presente, celebrando assim sua vitória e emocionando os espectadores. Foi um momento especial que ficou gravado na memória dos amantes da Fórmula 1.

Felipe Massa do Brasil

Um dia extremamente emocionante para todos os brasileiros que acompanhavam a corrida em Interlagos ou assistiam de casa.

Após 70 das 71 voltas, o momento épico se desenha quando Felipe Massa inicia sua última volta, apenas 4309 metros distantes da tão aguardada vitória brasileira em casa. Enquanto isso, a narração de Galvão Bueno emocionava a todos que estavam assistindo, eternizando esse momento histórico na memória dos fãs de automobilismo:

“Treze anos de espera desde a vitória do Senna em 93, acelera Felipe que a bandeirada tá pertinho. Aí ele vai contornando o misto, aí vem Felipe Massa é só acelerar, vem a lá Felipe, na ponta dos dedos, a arquibancada todo mundo de pé, é o Brasil para ganhar com Felipe Massa, você merece Felipe, Felipe! Lá vem ele, capricha, vibrando dentro do carro, já largou o volante.

Lá vem ele! Felipe Felipe Felipe Felipe Massa do Brasil!!!! Felipe Massa do Brasil, lembrando o tempo de Senna ele para e pega a bandeira brasileira, é difícil conter a emoção, Alonso é bicampeão, vibra o Briatore, mas é uma tarde brasileira em Interlagos, toquem bem alto o tema da vitória que o Brasil ganhou de novo em Interlagos, o nome dele é Felipe, Felipe Massa do Brasil!

Você já viu esta cena, que coisa bonita, bandeiras agitadas, todo mundo de pé, a pista invadida e o Felipe carregando a bandeira brasileira.

Boa menino, ele já bateu no cinto, já abriu o cinto, já abriu a viseira, o cockpit ficou pequeno pra ele, vibre mesmo torcedor, este menino merece! Aí vem ele, tantos sonhos tantos momentos…”

Aquele dia ficou eternamente guardado na memória e no coração dos brasileiros. Um domingo com o tema da vitória em Interlagos, de festa no Autódromo, a quanto tempo o torcedor não via isso?

Quando Felipe Massa ergueu a bandeira do Brasil, em um gesto imortalizado por Ayrton Senna, tornou-se um reflexo de cada um de nós.