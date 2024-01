Dakar 2024: Lucas Moraes segue no top-3, faltando apenas três dias para o término do rali

O brasileiro Lucas Moraes terminou esta terça-feira (16) na terceira posição da classificação acumulada após os nove primeiros dias do Rally Dakar, que vem sendo disputado na Arábia Saudita e se encerra na próxima sexta-feira.

O piloto, que conta com a navegação do espanhol Armand Monleón no Toyota GR DKR Hilux, vive a dupla missão de defender a colocação e também tentar chegar nas duas duplas que ocupam as colocações à frente: os espanhóis Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi RS Q e-tron E2), que são os líderes do resultado acumulado, e os segundos colocados Sebastian Loeb (França)/Fabian Lurquin (Bélgica), que conduzem um Prodrive Hunter.

Hoje, após um início muito forte, no qual chegaram a liderar, Moraes e Monleón terminaram os 417km da especial entre Hail e Al Ula no oitavo lugar. Com isso, perderam um minuto dos 29 que tinham de vantagem sobre o Toyota Hilux Overdrive da dupla Guillaume de Mevius (Bélgica)/Xavier Panseri (França), que vem na quarta colocação e também luta para garantir um pódio.



Grande quilometragem – Até o momento, em nove dias, o Dakar já competiu em 3.666km de especiais – trechos cronometrados, válidos para a classificação da corrida –, faltando ainda 1.026km nos três dias de prova restantes. O total é de 4.692km.

“A gente vinha num ritmo bom, mas no final nos perdemos e desperdiçamos muito tempo, uns seis minutos, até achar a trilha novamente”, revela Lucas Moraes, que tem apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley e Zapalla e cuja equipe tem patrocínio da marca brasileira de pneus SpeedMax.

“Não sabemos qual foi nosso erro – vamos tentar identificar na reunião geral que fazemos no final do dia com a equipe. A gente vinha realmente muito bem, andando entre os três primeiros. Mas, faz parte. Estamos felizes com nossa posição no acumulado. Vamos fazer de tudo para segurar esse bom resultado”, completou o piloto.

Dos cinco primeiros colocados, apenas Moraes/Monleón e De Mevius/Panseri ainda não venceram o Dakar. Lucas, de seu lado, chamou a atenção do mundo do automobilismo ao estrear na famosa corrida no ano passado, já conquistando um pódio – o primeiro de um piloto brasileiro na classificação geral da principal categoria, a Carros.

No dia 8 de janeiro, na semana passada, o piloto de 33 anos novamente quebrou um tabu para o Brasil: tornou-se o primeiro a vencer uma especial, feito extremamente difícil, por equivaler a uma corrida de centenas de quilômetros. Confira os resultados de hoje e outras informações:



RESULTADOS

Apuração que pode ser alterada após avaliação dos resultados e infrações pelos comissários técnicos

Categoria Carros – 9ª Especial – 417km, de Hail a Al Ula

1. Sebastian Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Prodrive Hunter, 4h17min33s

2. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP) - Audi RS Q e-tron E2, +4min14s

3. Mathieu Serradori (FRA) / Loic Minaudier (FRA) – Century CR6-T, +4min43s

4. Guillaume de Mevius (BEL) / Xavier Panseri (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +9min52s

5. Guy David Botteril (AFR) / Brett Cummings (AFR) - Toyota GR DKR Hilux, +10min01s

6. Denis Krotov (QUI) / Konstantin Zhiltsov – Toyota Hilux Overdrive, 10min21ss

7. Stéphane Peterhansel (FRA) / Edouard Boulanger (FRA) – Audi RS Q e-Tron E2, +10min34s

8. Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) - Toyota GR DKR Hilux, +11min03s

9. Mattias Ekström (SUE) / Emil Bergvist (SUE) – Audi RS Q e-Tron E2, +14min08s

10. Romain Dumas (FRA) / Max Delfino (FRA) – Toyota Hilux, +14min18s



Categoria Carros – Acumulado após a 9ª Especial

1. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP) - Audi RS Q e-tron E2,37h50min57s

2. Sebastian Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Prodrive Hunter, +20min33s

3. Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) - Toyota GR DKR Hilux, +1h12min02s 4. Guillaume de Mevius (BEL) / Xavier Panseri (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +1h39min56s

5. Giniel de Villiers (AFR) / Dennis Murphy (AFR) – Toyota GR DKR Hilux, +2h00min12s 6. Mathieu Serradori (FRA) / Loic Minaudier (FRA) – Century CR6-T, +2h03min44s

7. Guerlain Chicherit (FRA) / Alex Winocq (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +2h12min43s

8. Martin Prokop (TCH) / Viktor Chytka (TCH) – Ford Raptor, 2h12min48s

9. Guy David Botteril (AFR) / Brett Cummings (AFR) - Toyota GR DKR Hilux, +2h29min51s

10. Benediktas Vanagas (LIT) / Kuldar Sikk (EST) – Toyota Hilux, +2h59min35s