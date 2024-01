Encerrada no último dia 19 de janeiro, na Arábia Saudita, a 46ª edição do Rally Dakar teve pelo menos um brasileiro no topo do pódio: o cearense Victor Eleutério, 35 anos, faturou o Prêmio Émilie Poucan por ter registrado a melhor foto terrestre entre os profissionais de todo o mundo que cobriram o icônico desafio internacional. Em 14 edições do concurso, fotógrafos do Brasil garantiram quatro prêmios, sendo os três últimos consecutivos. Veja as fotos nesta matéria.

A premiação é uma homenagem à chefe de imprensa da ASO, empresa organizadora do Dakar. Poucan faleceu aos 32 anos de idade, em um acidente aéreo quando voltava da África do Sul. Sensibilizada pela perda, a ASO passou a realizar o concurso a partir do ano seguinte.

Nascido em Fortaleza, Victor Eleutério é fotografo profissional desde 2011. Sua primeira cobertura de rally aconteceu em 2012, justamente no Rally dos Sertões, reconhecido como uma das principais provas do mundo, realizada no Brasil. Desde então, ele tem sido presença constante nos registros das aventuras off-road. O Dakar 2024 foi sua 11ª cobertura da mais difícil prova do mundo.

”Decolando” – A imagem vencedora capturada por Eleutério mostra o Prodrive Hunter do pentacampeão do Dakar, o catarense Nasser Al-Attiyah, “decolando” de uma duna no deserto saudita: superando o cume, o carro aponta para cima, com as duas rodas dianteiras no ar e as traseiras ainda tocando o solo. De tão perfeita, parece uma foto posada.

Tanto Eleutério quanto os demais brasileiros premiados integram a equipe especializada da agência Fotop, comandada pelo paulista André Chaco, ele próprio um ex-fotógrafo da área. “Esse prêmio é importante não somente para mim. Ele significa não apenas o reconhecimento do meu trabalho, mas também da qualidade da nossa equipe de fotógrafos, além de destacar novamente o ótimo nível da fotografia esportiva brasileira”, disse o premiado de 2024. “Também foi importante para mim ser premiado na mesma edição que o (francês) Éric Vargiolu, provavelmente fotógrafo o único a cobrir todas as edições do Rally Dakar, desde 1979. Ele venceu na categoria foto aérea”, completou.

O júri do Prêmio Émilie Poucan é formado por 15 pessoas, incluindo pilotos e diretores do Dakar, que definem os finalistas. São selecionadas as cinco melhores fotos nas categorias “imagem aérea” e “imagem terrestre”. Após essa escolha, os dez registros escolhidos são submetidos a voto popular.

Brasileiros premiados – A primeira conquista do prêmio de melhor foto terrestre do Dakar por um brasileiro aconteceu em 2019, quando a corrida foi disputada no Peru. O vencedor foi Marcelo Machado de Melo, o “3M”. Em 2022, já com a prova sendo realizada na Arábia Saudita, foi a vez de Magnus Torquato garantir a honraria. Marcelo Machado de Melo se tornaria bicampeão do concurso em 2023.

O Dakar 2024 percorreu 7.891km na Arábia Saudita e contou com 778 competidores de 72 nacionalidades. Com duração de 15 dias, a prova novamente cruzou lugares inóspitos, como o Empty Quarter, região do deserto saudita cujo nome pode ser traduzido como “Território Abandonado”, dando uma ideia de sua fama entre os habitantes locais.

“Completar uma edição do Dakar, seja competindo, seja trabalhando nas diversas áreas, já é um prêmio”, diz Eleutério. “É um evento para o qual você precisa estar preparado psicologicamente. Você passa por muitas situações que te tiram da zona de conforto, diariamente. Superar isso tem um valor especial para qualquer profissional. E acho que apenas o fato de completar a prova já é uma recompensa importante”, definiu o vencedor do Prêmio Émilie Poucan do Dakar 2024, com a autoridade de quem já participou de 11 edições da corrida.

RESULTADOS OFICIAIS

Campeões da edição 2024

Categoria Carros: Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), Audi RS Q e-tron E2

Motos: Ricky Brabec (EUA), Honda CRF 450 Rally

Quadriciclos: Manuel Andujar (ARG), Yamaha Raptor 700

UTVs T3: Cristina Gutierrez Herrero (ESP) / Pablo Moreno Huete (ESP), Taurus T3 Max

UTVs T4: Xavier de Soultrait (FRA) / Martin Bonnet (FRA), Polaris RZR Pro R

Caminhões: Martin Macik (TCH) / Frantisek Tomasek (TCH) / David Svanda (TCH), Iveco Powerstar

Clássicos: Carlos Santaolalla Milla (ESP) / Jan Rosa Viñas, Toyota Land Cruiser (ESP)