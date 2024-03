Em ano que marca o retorno do Brasil como um dos palcos do Campeonato Mundial de Endurance FIA WEC, em 14 de julho, com a disputa da Rolex 6 Horas de São Paulo, o país terá dois pilotos de forma integral no grid. O campeonato começa neste sábado (02/03) com a prova Qatar Airways 1.812 Km do Qatar, que será realizada no Lusail International Circuit, localizado na capital, Doha. O experiente Augusto Farfus, de 40 anos, volta ao grid da competição, enquanto o carioca Nicolas Costa, de 32, fará a sua estreia. Os pilotos conheceram suas novas equipes no Prólogo, conjunto de dois dias de testes de pré-temporada, realizados entre segunda e terça-feira (26 e 27/02).

Ambos estão inscritos na nova categoria LMGT3, que é baseada nos modelos GT3 de competição. Augusto Farfus vai correr pela equipe belga Team WRT, parceira da BMW. Já o carioca Nicolas Costa chega ao FIA WEC depois de ter conquistado o título da Porsche Carrera Cup, no ano passado. Costa será piloto oficial da parceria entre McLaren e United Autosports.

Nicolas, aliás, foi um dos grandes destaques do Prólogo: liderou uma das quatro sessões e viu seu carro ser o mais rápido dos testes de pré-temporada entre os LMGT3, em um desempenho que deixou o próprio piloto impressionado. “Fizemos os dois dias de Prólogo, e a performance foi incrível, melhor do que eu e a equipe imaginávamos!”, comemorou.



“Tanto a equipe quanto eu estamos muito contentes. Mas... esse é um campeonato de Endurance, de resistência, então a gente tem de trabalhar incansavelmente para entender o carro, desenvolver e fazer durar as dez horas de corrida que estão previstas para essa abertura de temporada no Qatar. Será uma corrida intensa. De dia, o calor é muito forte”, explicou o piloto.

“A relação com a equipe tem sido ótima. As pessoas são muito capazes e experientes. Como estreante, tem sido incrível poder aprender e trabalhar com uma equipe tão profissional em um campeonato como este, de nível mundial. Chegamos até aqui, às vésperas da estreia. Não penso em outra coisa, senão no trabalho e nesse momento que estou vivendo. Tomara que a gente continue com essa boa performance”, concluiu.

Planejamento — Augusto Farfus fez o sétimo melhor tempo na sua classe no fechamento do Prólogo. Ele entende que os testes foram uma oportunidade de ouro de conhecer o trabalho dos seus novos parceiros de equipe.

“Foram dois dias muito importantes. Para conhecer a pista, que é nova para quase todo mundo, e para meus companheiros de equipe. O Sean Gelael foi piloto de monoposto durante muitos anos e teve uma carreira de muito sucesso até a Fórmula 2. E nosso piloto graduação bronze é o Darren Leung. Faz parte da regra do campeonato, ter um piloto menos experiente na tripulação, mas o Darren foi campeão inglês de GT3 em 2023”, contou.

“É uma equipe forte, mas ainda é difícil ter uma leitura da performance dos carros. Todo mundo fez simulações de corrida, e nós tivemos um bom ritmo. Nosso objetivo é fazer uma prova ‘limpa’. Por ser a primeira do ano, é fundamental tentar fazer uma corrida sem erros. Nosso plano está claro. Talvez nosso carro não seja o mais rápido, mas acho que dá para brigar por um pódio”, acrescentou.

Etapa de abertura da temporada 2024 do Mundial de Endurance, a Qatar Airways 1.812 Km do Qatar terá transmissão ao vivo do canal por assinatura Bandsports em três blocos: 5h às 5h50 (largada), 8h45 às 13h45 e 14h45 às 15h (chegada). A plataforma digital Bandplay e o canal Esporte na Band, no YouTube, mostrarão a prova na íntegra. A corrida tem duração estimada de dez horas. Conheça os pilotos brasileiros:

Augusto Farfus

Idade: 40 anos (03/09/1983)

Nascimento: Curitiba (PR)

Carreira: campeão das categorias Fórmula Renault 2000 Europeia (2001), Fórmula 3000 Europeia (2003), FIA GT World Cup (2018), Intercontinental GT Challenge (2020); vencedor das provas 24 Horas de Nürburgring (2008, 2010 e 2011), 24 Horas de Dubai (2011) e 24 Horas de Daytona (2019 e 2020, classe GTLM); vice-campeão do DTM (2013); 15 vitórias no WTCC

Equipe: Team WRT (BEL)

Categoria no WEC: LMGT3

Carro: BMW P58 3.0 L Turbo I6

Número: #31

Parceiros: Sean Gelael (IDN) e Darren Leung (GBR)

Melhor resultado no WEC: 8º colocado (classe LMGTE-Am) em 2021



Nicolas Costa

Idade: 32 anos (14/11/1991)

Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Carreira: campeão das categorias Fórmula Futuro (2010), Fórmula Abarth Euro (2012), GT Itália (2016), Porsche Carrera Cup (2023)

Equipe: United Autosports (EUA)

Categoria no WEC: LMGT3

Carro: McLaren 720S GT3 EVO

Número: #59

Parceiros: GrégoireSaucy (SUI) e James Cottingham (GBR)

Melhor resultado no WEC: estreante em 2024



FIA WEC, temporada 2024, Qatar Airways 1.812 Km do Qatar, programação:



Sexta-feira, 1º de março

05h00 – Treino Livre 3

10h00 – Classificação LMGT3

10h20 – Classificação Hypercar

10h40 – Hyperpole LMGT3

10h58 – HyperpoleHypercar

Sábado, 2 de março

05h00 – Qatar Airways 1.812 Km do Qatar (corrida com previsão de 10 horas de duração)

CALENDÁRIO 2024

Data / Etapa / País

02/03 – Qatar Airways 1.812Km do Qatar – Qatar

21/04 – 6 Horas de Ímola – Itália

11/05 – TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps – Bélgica

15/06 – 24 Horas de Le Mans – França

14/07 – Rolex 6 Horas de São Paulo – Brasil

01/09 – Lone Star Le Mans – Estados Unidos

15/09 – 6 Horas de Fuji – Japão

02/11 – BapcoEnergies 8 Horas do Bahrein – Bahrein