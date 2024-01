Nesta quinta-feira (25) equipes e pilotos do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E participaram do primeiro treino livre deste fim de semana de rodada dupla em Diriyah, com a realização das etapas 2 e 3 de um total de 16 corridas da 10ª temporada da competição de carros elétricos.

Em uma sessão bastante movimentada, com diversos pilotos baixando o tempo mais rápido a cada minuto, foi o britânico Oliver Rowland (Nissan) que nos instantes finais garantiu o melhor tempo do dia, com 1min15s400, deixando para trás a dupla da DS Penske formada por Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne, que finalizaram a sessão em 2º e 3º, respectivamente.

Atual campeão da Fórmula E, Jake Dennis andou rápido no circuito de rua saudita e cravou o quarto melhor tempo da sessão, seguido pelo brasileiro Sérgio Sette Câmara (ERT Formula E Team), que passou boa parte do treino entre os dez primeiros colocados. Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), a dupla da TAG Heuer Porsche formada por Antonio Félix da Costa e Pascal Wehrlein, Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) e Robin Frijns completaram os dez mais rápidos.

Nos primeiros minutos da sessão os pilotos ainda estavam virando na casa de 1min20s, um tempo alto em relação a temporada passada. Aos poucos, os pilotos das equipes DS Penske, Jaguar Racing e Porsche foram conseguindo baixar e com isso, alternando entre eles na primeira colocação, quase sempre com um piloto da Nissan ou com Sergio Sette Câmara entre eles.

Na metade da sessão, os pilotos já estavam na casa e 1min19s, com Jake Dennis conseguindo ser o mais rápido naquele momento, seguido por Sebastien Buemi (Envision Racing). Porém, o treino não durou muito para o piloto suíço, que restando pouco mais de doze minutos para o término da sessão, teve um problema na bateria de sua Envision e acabou parado no meio da pista e consequentemente, abandonando a sessão e ocasionando uma bandeira vermelha.

Alguns minutos depois, a sessão foi retomada, com Vergne na liderança, seguido por Sette Câmara. A partir daí, os tempos foram caindo ainda mais, causando mais alternância de pilotos na liderança, como Wehrlein, Vergne, Vandoorne e Evans.

Quando o cronometro zerou, Wehrlein reassumiu a liderança, mas por poucos segundos. Evans e na sequencia Sette Câmara pularam para a primeira posição, mas a dupla da DS Penske superou todos eles. No fim, foi Rowland que cravou a volta mais rápida e terminou como o mais rápido do dia.

Ao contrário de seu compatriota Sette Câmara, Lucas di Grassi não teve um bom desempenho com sua ABT Cupra e fechou a primeira sessão de treinos livres deste fim de semana apenas na 18ª posição.

Programação da Fórmula E para o E-Prix de Diriyah

Sexta-feira, 26 de janeiro

2º Treino Livre – 06h55 – Transmissão no BandSports e Canal Grande Prêmio (YouTube)

Treino Classificatório – 09h20 – Transmissão no BandSports e Canal Grande Prêmio (YouTube)

Corrida/Largada – 14h03 – Transmissão no BandSports e no Canal Grande Prêmio (YouTube). VT da corrida na madrugada de sexta para sábado na Band (TV Aberta) às 1h15

Sábado, 27 de janeiro

3º Treino Livre - 06h55 – Transmissão no BandSports e Canal Grande Prêmio (YouTube)

Treino Classificatório – 09h20 – Transmissão no BandSports e Canal Grande Prêmio (YouTube)

Corrida/Largada – 14h03 – Transmissão na Band (TV Aberta), BandSports e no Canal Grande Prêmio (YouTube). VT da corrida na madrugada de sexta para sábado na Band às 1h