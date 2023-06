Fórmula E: Jacarta pode ser virada de chave para os brasileiros na temporada

Lar de 273 milhões de pessoas, a Indonésia está pronta para receber, pela segunda vez em sua história a Fórmula E, com a realização da rodada dupla do Gulavit Jakarta E-Prix 2023, etapas 10 e 11 da competição, que pode ser a virada de chave que os pilotos brasileiros precisam.

Tanto Lucas di Grassi (Mahindra Racing) quanto Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) não conseguiram pontuar nas últimas cinco provas do mundial, um jejum incomum para o Brasil na história da Fórmula E.

Em sua temporada de estreia na NIO, após três temporadas na Dragon Penske, Sette Câmara tem mostrado um bom desempenho pela nova equipe, principalmente nos treinos classificatórios. Porém, o carro não tem tido a mesma eficiência durante as corridas.

Apesar das dificuldades, o piloto mineiro está confiante de que o carro tem evoluído nas últimas provas, e que em Jacarta pode finalmente voltar a pontuar no Mundial.

“A NIO foi competitiva em Jacarta no último ano. Nesta temporada estamos em uma boa curva de crescimento e, desde São Paulo, encontramos boa performance em ritmo de classificação e já conseguimos nos colocar nos duelos em algumas oportunidades”, explicou Sérgio Sette Câmara.

“A pista aqui da Indonésia é bem difícil de ultrapassar e, com isso, conseguindo nos colocar bem no quali temos uma boa perspectiva de seguir na frente durante as corridas e concretizar um resultado expressivo. Vamos trabalhar duro para que isso seja possível nas duas corridas”, completou o piloto brasileiro da NIO.

Do lado da Mahindra, Lucas di Grassi teve um início animador: pole position e terceiro colocado na corrida de estreia, na Cidade do México, sua primeira pela equipe indiana. Mas, parou por aí: o piloto brasileiro não voltou a pontuar no campeonato.

Após mais um eprix em jejum, Di Grassi desabafou sobre os problemas no carro ao final da corrida em Mônaco, e explicou o que esperar para Jacarta.

“O que nos falta é um carro que possa nos colocar na zona de pontuação. Precisamos melhorar todos os carros da Mahindra, e vamos tentar fazer isso para Jacarta”, comentou Di Grassi, que realizou alguns testes pela Mahindra nos últimos dias.

Neste fim de semana, Di Grassi terá um companheiro novo. A Mahindra anunciou nesta semana que o espanhol Roberto Merhi assumirá o lugar do britânico Oliver Rowland no restante desta temporada.

A Mahindra declarou que foi feito um “acordo mútuo” entre Rowland e a equipe, chegando ao fim a passagem do piloto britânico no time. Em nove provas na atual temporada, Rowland conquistou nove pontos.

Roberto Merhi tem um currículo de corrida muito impressionante. Tendo corrido na Fórmula 1 com a Manor Marussia F1 Team em 2015, ele também teve sucesso vencendo corridas em vários campeonatos, incluindo Fórmula Renault, F3 espanhola, F3 britânica e Fórmula Renault 3.5 Series, além de ter disputado o Campeonato Asiático de Pilotos da Série Le Mans em 2020.