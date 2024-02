O momento em que a Stock Car Pro Series abrir oficialmente a temporada 2024, no fim de semana de dois e três de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), representará também a contagem regressiva para a quebra de recordes e marcos importantes para pilotos ou para a própria categoria.

Superado apenas pelo lendário e doze vezes campeão da Stock Car,, Ingo Hoffmann, Paulo Gomes é o segundo piloto na história da categoria com mais vitórias (40) e pódios. Mas o não menos icônico Paulão pode ser superado por pilotos que, na época em que o mineiro radicado em Ribeirão Preto encerrou sua carreira, eram chamados de “babyssauros”.

Com 39 vitórias na Stock Car,, Thiago Camilo está a um triunfo de igualar a marca de Paulo Gomes e novamente fazer história no automobilismo brasileiro. Cacá Bueno e Ricardo Maurício, ambos com 37 primeiros lugares, também podem superar Paulão. Já o tricampeão Ricardo Maurício soma 89 pódios na Pro Series e está a apenas dois de empatar com Gomes na estatística.

Em 2023, dois pilotos romperam a barreira das 300 corridas disputadas na Stock Car: Allam Khodair e Ricardo Maurício. Nesta nova temporada, contudo, mais cinco pilotos podem alcançar a marca tricentenária: Daniel Serra (atualmente com 296 largadas), Marcos Gomes (291), Átila Abreu (285), além de Julio Campos e Ricardo Zonta (ambos com 278).

Dono de dois títulos da Pro Series, Gabriel Casagrande chega a 2024 como atual campeão e com a possibilidade de se converter no mais jovem tricampeão da Stock Car. Se conquistar a taça na Super Final desta temporada, marcada para 15 de dezembro, em Interlagos, o paranaense alcançará o feito com 29 anos, nove meses e 26 dias. Jamais outro piloto foi tricampeão da categoria antes dos 30 anos.



100 vezes Toyota — 2024 será o ano em que acontecerão duas marcas centenárias muito importantes para a Stock Car. A primeira delas será alcançada pela Toyota, que vai completar 100 corridas da sua trajetória na competição. A fábrica japonesa, que estreou na Pro Series em 2020 e totaliza 90 largadas, vai chegar aos três dígitos durante a quinta etapa da temporada, no dia 30 de junho, no Velocitta.

O Rio Grande do Sul também vai atingir 100 corridas na Stock Car. Até o momento, a competição realizou 99 largadas em solo gaúcho: 37 em Tarumã, 25 em Santa Cruz do Sul, 24 no Velopark e 13 em Guaporé. Portanto, a primeira prova da oitava etapa, no fim de semana de 7 e 8 de setembro, em Santa Cruz do Sul, representará a centésima corrida da categoria nos Pampas. Goiânia receberá sua prova número 80, enquanto Cascavel chegará a 30 largadas.

Ainda em 2024, Felipe Fraga e Rafael Suzuki completarão dez anos de suas estreias na Stock Car. Fraga, aliás, estreou vencendo e se eternizou como o mais jovem a triunfar na categoria, com apenas 18 anos, na Corrida de Duplas, disputada em Interlagos, em parceria com Rodrigo Sperafico. Por último, mas certamente não menos importante, no dia 22 de abril a Stock Car vai completar 45 anos de vida.



MARCOS QUE SERÃO ALCANÇADOS

45 anos de existência da Stock Car (dia 22 de abril)

300ª corrida de Daniel Serra, Marcos Gomes, Átila Abreu, Julio Campos e Ricardo Zonta

100ª largada da Toyota (será alcançada no Velocitta, 30 de junho)

100ª corrida no Rio Grande do Sul (Santa Cruz do Sul, 7 de setembro)

80ª largada em Goiânia

30ª prova em Cascavel



MARCAS AMEAÇADAS

Vitórias: Paulo Gomes é o segundo maior vencedor, com 40 primeiros lugares. Thiago Camilo (39 vitórias), Cacá Bueno (37) e Ricardo Maurício (37) podem ultrapassá-lo

Pódios: também segundo neste quesito, Paulo Gomes tem 90. Ricardo Maurício (89), Cacá Bueno (86), Thiago Camilo (82) e Daniel Serra (81) buscam superá-lo.