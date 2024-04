O Veleiros do Sul e a Confederação Brasileira de Vela (CBVela) realizam nesta semana o 1º Training Camp do Programa de Desenvolvimento Olímpico. As atividades com velejadores jovens da classe ILCA, antiga Laser, reuniram quase 20 atletas em Porto Alegre (RS).

As primeiras regatas-treino na água foram com mais 15 nós de vento no Guaíba. Depois, a vela jovem participou de um briefing técnico nas dependências do clube com os treinadores e instrutores, que são Andrey Godoy e Gustavo Nascimento.

O acampamento tem como objetivo treinar a nova geração da modalidade visando os próximos eventos mundiais, principalmente os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e Brisbane 2032.

''Mais um trabalho focado na Vela Jovem brasileira, que tem como principal objetivo garantir a renovação. Agradeço a colaboração do Veleiros do Sul e do Comitê Olímpico Brasileiro nessa atividade'', disse Marco Aurélio de Sá Ribeiro, presidente da CBVela.

O treinamento reúne seis clubes brasileiros fomentadores da vela olímpica: Veleiros do Sul, Clube dos Jangadeiros, Clube Naval Charitas, Clube Internacional de Regatas, Iate Clube do Rio de Janeiro, Iate Clube de Brasília, Yacht Clube da Bahia e Cabanga Iate Clube.

Os primeiros dias terão foco em exercícios de manobras em contra-vento e popa, além de alinhamentos nas largadas. O training camp vai até o domingo (21).



CBVela investe na formação de treinadores de vela

A Confederação Brasileira de Vela (CBVela) promove um curso de formação de treinadoras e treinadores da modalidade em parceria com a Optibra - Optimist Brasil, que é a categoria voltada às crianças e adolescentes.

O objetivo é capacitar técnicos de Optimist das diferentes regiões do Brasil, além de melhorar o nível dos velejadores jovens. O OP é a maior classe no mundo e é praticada dos 7 aos 15 anos. São mais de 500 velejadores ativos em 9 estados, segundo levantamento da Optibra.

Foto: On Board Sports/Divulgação

Entidade máxima da vela brasileira, a CBVela busca capacitar treinadoras e treinadores. Este curso é parte desse esforço educacional, visando capacitar profissionais essenciais para o futuro.

O curso terá duração total de 48 horas divididos em oito encontros mais a avaliação final, que está marcada para 28 de novembro. A Profª Ma. Maria Altimira Hackerott, da CBVela e Coach Developer da World Sailing, será a coordenadora do projeto"

''Este ciclo de atividades servirá como projeto piloto para o curso de certificação de treinadores planejado para 2025. Vamos aplicar estratégias de ensino inovadoras, além de propor a discussão e reflexão sobre quais conteúdos são relevantes para aperfeiçoar a prática profissional. Será um espaço coletivo de construção de conhecimento, do qual esperamos colher bons frutos'', disse Maria Altimira Hackerott.

As atividades são direcionadas exclusivamente aos treinadores de Optimist. Conforme categorização da World Sailing, a função de treinador é diferente da função de instrutor. Sendo treinadores aqueles profissionais que atuam no contexto da competição esportiva e instrutores aqueles que ensinam os fundamentos da navegação.

Temas serão divididos entre: O que é ser treinador, Modelo de Desenvolvimento Esportivo do COB, Ciências dos Esportes e os Fundamentos das Regatas de Optimist, Atividades em Água, Uso de Tecnologias, Periodização, Aspectos e Segurança em Água/Primeiros Socorros.

A avaliação dos futuros treinadores e treinadoras será realizada com base na entrega e qualidade das tarefas requisitadas em cada um dos encontros.