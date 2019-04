Com direito a pneu, Nadal bate Klizan e confirma vaga nas semifinais do ATP 500 de Barcelona

Rafael Nadal segue praticamente imbatível no saibro. O espanhol venceu nessa sexta-feira (27), o eslovaco Martin Klizan, 140º do ranking da ATP, por 2 sets 0, com parciais de 6/0 e 7/5, e com isso carimbou sua vaga na semifinal do ATP 500 de Barcelona.

Com a vitória, Nadal ainda aumentou seu recorde de 42 sets vencidos consecutivamente no saibro. O número um do mundo não perde um set sequer na terra batida desde maio de 2017.

Com a vitória o espanhol irá encarar semifinal do torneio o belga David Goffin, 10° do ranking da ATP, que eliminou nas quartas o outro espanhol Roberto Bautista Agut, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 6/2 e 6/2.

Nadal começou a partida ligado no 220. Jogando de forma segura, indo pra cima do adversário, que acabou cometendo erros, conseguiu conquistar o primeiro set de forma arrasadora, fechando com um pneu, em 6/0.

Já a segunda parcial foi completamente oposta. Com um saque bem menos eficiente que o do primeiro set, o espanhol acabou quebrado de cara e viu Klizan abrir 2/0. O espanhol cresceu de novo na partida, mas o eslovaco já não era mais a mesma presa fácil de outrora. No 10° game, Klizan teve a chance de sacar para o set, conseguindo ter três set points ainda, mas Nadal salvou todos e devolveu a quebra.

O número um do mundo não perdeu a chance e em seguida confirmou e quebrou o adversário para fechar o set em 7/5 e decretar a vitória. Já na outra chave quem se classificou primeiramente foi o espanhol Pablo Carreño Busta, que bateu o húngaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6(4), e alcançou pela primeira vez na carreira a semifinal do ATP 500 de Barcelona.

Busta irá encarar o grego Stefanos Tsitsipas, que venceu o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.