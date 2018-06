Nadal rasga elogios ao adversário da final: ''Thiem tem um potencial incrível e pode vencer Garros''

Google Plus

Em Paris segue tudo normal. Mais uma vez, Rafael Nadal estará numa final de Roland Garros. O espanhol venceu o argentino Juan Martín Del Potro, 6° no ranking mundial, por três sets a zero, com parciais de 6/4, 6/1 e 6/2 e se garantiu em sua 11ª final da competição.

Na decisão o seu adversário será o austríaco Dominic Thiem, 8° do mundo que venceu a sensação italiana Marco Cecchinato, número 72 do ranking da ATP por três sets a zero, parciais de 7/5, 7/6(10) e 6/1, em 2h20.

Após a vitória, Nadal concedeu entrevista e elogiou o seu adversário na final do torneio.

“Vem aí um jogo muito complicado mas eu vou dar tudo. O Dominic é poderoso, tem um potencial incrível e pode ganhar qualquer torneio em terra batida, incluindo este”, disse o número um do mundo.

O atual campeão do torneio acredita que precisará jogar ainda mais no domingo para poder vencer mais uma vez o torneio francês.

"Estou na final, que é o grande objetivo cada vez que esse torneio chega. Sei que tenho que dar um pouco mais do que dei até agora. São jogos contra os melhores do mundo, como tem que ser", disse Rafa.

Nadal considerou o jogo contra Del Potro muito complicado, e se disse muito forte mentalmente pra ter conseguido vencer.

“Era um jogo muito difícil. Joguei uma partida de grande qualidade e fui muito forte mentalmente”, assumiu o tenista de 32 anos.

Nadal ainda comentou o fato de se ter mostrado muito forte em todos os pontos considerados importantes durante a semifinal.

“Perdi muitas oportunidades na minha carreira por causa de lesões. Sinto que agora tenho de aproveitar todas as chances que tenho”, contou o maior campeão da história de Roland Garros.