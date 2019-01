Sorteio define chave masculina do Australian Open; Kyrgios x Raonic e Bautista x Murray são destaques

Com alguns confrontos pesados e estreias relativamente tranquilas para os favoritos, o chaveamento do torneio masculino do Australian Open foi sorteado na madrugada desta quinta-feira (10). Atual campeão, o #3 Roger Federer esteve na transmissão oficial do sorteio via redes sociais. O suíço, que tem seis títulos em Melbourne e 99 na carreira, estreará contra o #99 Denis Istomin.

"99 is already an incredible number. I’m so close, I’ll give it a go. I’m trying not to look too far ahead.”@rogerfederer must overcome familiar rivals and emerging stars if he is to land a 100th career title at #AusOpen 2019.



