Tsitsipas surpreende Nadal e está na final do Masters 1000 de Madrid

O #9 Stefanos Tsitsipas desbancou o #2 Rafael Nadal em jogaço e se classificou para a final do Masters 1000 de Madrid. Com parciais de 6/4, 2/6 e 6/3, o grego precisou de 2h36 para garantir uma grande vitória neste sábado (11). O espanhol havia vencido todos os três confrontos entre os dois em sets diretos.

Tsitsipas chegou a ficar na frente no placar duas vezes durante o primeiro set, mas não conseguiu sustentar a vantagem e teve seu serviço quebrado logo no game seguinte. Sacando em 5/4, o grego teve seu saque ameaçado, mas conseguiu recuperar. Logo em seguida, disparou um ace para chegar em seu primeiro set point. Sem desperdiçar oportunidades, venceu a primeira série por 6/4, em 58 minutos. Só a duração desta parcial durou quase o tempo do jogo inteiro entre Nadal e Stan Wawrinka pelas quartas de final do torneio.

Os dois tenistas tiveram números próximos de erros não forçados, mas o grego venceu quase o dobro que o 'Toro Miúra' em bolas vencedoras – 14 a 8. Nadal chegou a vencer todos os cinco pontos na rede, enquanto Tsitsipas subiu 15 vezes e garantiu dez. A parcial foi bem equilibrada com 36 pontos para o cabeça de chave número oito contra 33. Em sete chances, Rafa só conseguiu aproveitar duas oportunidades de quebra.

Com saque muito mais firme na segunda parcial, o espanhol perdeu apenas um ponto com os seus dois serviços. O cabeça de chave número dois venceu todos os 14 com o primeiro saque e 2/3 com o segundo. Sem abrir chances de ser quebrado, aproveitou duas oportunidades de quebra e empatou o jogo em um set a um ao vencer por 6/2, em 37 minutos.

Garantindo duas quebras na última série, Tsitsipas se viu sacando com bolas novas para a partida em 5/2. Nadal não se deixou levar e conseguiu quebrar o serviço do rival. Concentrado, o grego seguiu focado na partida e, na quarta oportunidade de liquidar a partida, quebrou mais uma vez o saque do ex-número um do ranking e liquidou a partida em dois sets a um.

Na decisão no Mutua Madrid Open, Tsitsipas enfrentará o #1 Novak Djokovic, que eliminou nas semifinais o embaladíssimo #5 Dominic Thiem, com duplo 7/6(4).

Rafael Nadal segue como o maior vitorioso na categoria de Masters 1000 com 33 títulos. Caso Novak Djokovic se consagre campeão amanhã, o sérvio alcançará o espanhol e empatará neste quesito. Tsitsipas, por sua vez, segue como tenista com mais vitórias na atual temporada, 27, e vai em busca do terceiro título em 2019. Esta será a segunda final do grego em torneio de Masters 1000 (a primeira ocorreu no Canadá ano passado – partida na qual perdeu no dia de seu aniversário para Nadal).