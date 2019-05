Nadal arrasa Wawrinka, avança às semis e segue firme rumo ao hexacampeonato em Madrid

Arrasadora. Não há melhor forma de definir a performance de Rafael Nadal nesta sexta-feira (10). O atual número #2 do mundo enfrentou o suíço #34 Stan Wawrinka, que vinha de bons resultados no torneio, e massacrou do início ao fim. Em apenas 1h08 de partida, o 'Toro Miúra' triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2, e se garantiu nas semis do Masters 1000 de Madrid.

O primeiro set de Nadal foi inapelável. Comandando com seu forehand, o espanhol não deu chances ao adversário, que nada pode fazer diante de uma consistente e agressiva atuação do pentacampeão do torneio. Com duas quebras de saque e apenas dois erros não forçados em toda a parcial, o 'Toro Miúra' ganhou cinco games seguidos e fechou em 6/1 com extrema facilidade.

Wawrinka começou o segundo set tentando comandar os pontos e buscar uma reação. O suíço conseguiu equilibrar o duelo até o quarto game, quando Nadal voltou a se impor e tomou conta da parcial. Com mais dois breaks obtidos, o espanhol voltou a emplacar uma sequência de quatro games e venceu com tranquilidade. Sem enfrentar nenhum break point em toda a partida, decretou o triunfo por 6/2 com um erro de devolução de Stan.

Buscando o hexacampeonato diante de sua torcida, Nadal encara nas semifinais o grego #9 Stefanos Tsitsipas, que superou o alemão #4 Alexander Zverev, campeão em Madrid no ano passado, por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 3/6 e 6/2.