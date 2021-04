Halep busca virada no terceiro set e supera Tomljanovic no Australian Open

Certamente não foi a atuação favorita, mas a #2 Simona Halep mostrou toda sua garra. Nesta quarta-feira (10), jogando contra a australiana #72 Ajla Tomljanovic, a romena errou muito e, em alguns momentos, correu riscos de ser eliminada na segunda fase do Australian Open. Apesar dos sustos, ela venceu a adversária por dois sets a um.

No primeiro set, vitória de Tomljanovic por 6/4, o placar foi devolvido por Halep no segundo. No período derradeiro, mais sufoco: 7/5 para a romena.

Por pouco

No primeiro game, Halep aparentava que comandaria a partida e quebrou o saque da adversária. A australiana retomou a vantagem no placar de maneira heroica: após quatro break points e 15 pontos no quarto momento da peleja.

No sexto e sétimo games, uma quebra de serviço para cada lado. A partir do oitavo momento, apenas disputar longas. No primeiro da sequência, a romena salvou dois break points e confirmou o saque após 11 pontos. No seguinte, salvando um break point, a australiana também venceu ao sacar. No décimo, entretanto, após três e extenuantes 22 pontos, Tomljanovic quebrou o saque da rival e fechou o primeiro set em 6/4.

O começo do segundo set parecia um "jogo dos sete erros". Nos quatro primeiros games, quebras de serviços. No sétimo momento da peleja, a australiana rejeitou Halep e conseguiu a vantagem que a guiou até o final do período, fechando-o em 6/4.

Mais erros no terceiro set. Nos três primeiros games, dois saques rejeitados - um de cada tenista. Para aumentar a contagem, nos seis primeiros momentos, três quebras - a derradeira no período deixou o jogo 4/2 a favor de Tomljanovic, sendo que a atleta fez 5/2 no momento seguinte.

Halep, vendo a eliminação como algo iminente, reagiu. Quebrou o saque da adversária no nono e no 11º games (este último com direito a quatro break points e 12 pontos). A romena venceu os últimos cinco games e fechou a peleja em 7/5.

O que vem por aí

Na terceira fase do Australian Open, Simona Halep enfrenta a russa #36 Veronika Kudermetova, que vem de vitória sobre a #97 Varvara Gracheva.