Serena supera primeiro set complicado e bate Potapova no Australian Open

Depois de um primeiro set muito complicado, a #11 Serena Williams bateu a russa #101 Anastasia Potapova na terceira rodada do Australian Open. Serena precisou do tiebreak para confirmar a vitória no primeiro set. No segundo, entretanto, teve mais facilidade - e encontrou o nível de exibição que dela se espera. Ela anotou 7/6(5) e 6/2, e avançou com vitória na madrugada desta sexta-feira (12).

Dificuldade e tranquilidade

Logo no primeiro serviço de Serena Williams, ficou evidente o que a aguardava. A norte-americana precisou salvar três break points e de quinze pontos para superara a adversária. A partir do sexto game, uma insólita sequência de quatro serviços rejeitados seguidos - dois de cada tenista, com direito a seis break points em um único momento, no sexto - que teve 11 pontos.

No nono game, Potapova teve dois set points, mas não confirmou nem um. O nervosismo pesou, e a russa passou e enfileirar duplas faltas - ela fechou a parcial com sete.

Melhor para a norte-americana, que, mesmo somando 25 erros não-forçados na parcial, quebrou o saque da rival e, após as duas tenistas voltarem a confirmar os próprios serviços, levou o período para o tiebreak. Potapova novamente saiu à frente, aplicando um 3-1 na adversária (sendo três serviços rejeitados em quatro pontos ao total até aquele momento). Quando perdia por 5-3, Williams reagiu, fez quatro pontos na sequência e fechou o momento em 7-5.

O segundo set também começou de maneira surpreendente. Com uma quebra de serviço para cada atleta nos dois primeiros games. Serena quebrou o saque de Potapova no quarto game - e, no seguinte, colocou tranquilos 4/1 na parcial.

Com a russa sacando no oitavo game, a norte-americana, novamente, mostrou quem manda e finalizou a peleja em 6/2 no segundo set. Esta foi a 90ª vitória de Serena no Australian Open - ela venceu o título sete vezes.

O que vem por aí

Nas oitavas de final do Australian Open, Serena enfrentará pela primeira vez a bielorrussa #7 Aryna Sabalenka, que vem de vitória tranquila sobre a #69 Ann Li.