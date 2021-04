Halep vence reencontro com Swiatek e encara Serena nas quartas do Australian Open

De virada, a #2 Simona Halep venceu a #17 Iga Swiatek, atual campeã de Roland Garros, e avançou às quartas de final do Australian Open. Halep fechou a partida em dois sets a um, parciais de 3/6, 6/1 e 6/4, em 1h53, na manhã deste domingo (14). Esta foi a centésima vitória da romena em Slams - ela tem dois títulos e cinco finais nesse nível.

Este foi o terceiro confronto entre as duas, e a segunda vitória de Halep. Os outros dois encontros aconteceram em Roland Garros: vitória da romena em 2019 e da polonesa, em 2020 - edição em que a jovem de 19 anos venceu o título.

Muito precisa no primeiro set, Swiatek conseguiu 14 a oito em winners e 11 a dez em erros não-forçados. Halep teve um aproveitamento incrível de pontos no primeiro serviço - 91% -, mas sofreu com apenas 2/8 vencidos com o segundo. No momento crítico da parcial, a polonesa salvou dois break points no sétimo game e, na sequência, quebrou a romena de 0-40 para tomar a vantagem no placar. Vencendo dez dos últimos 11 pontos da série, ela fechou em 6/3, após 39 minutos.

Tudo mudou na segunda parcial. Halep colocou 80% dos primeiros saques em quadra e ganhou 4/4 em pontos no segundo serviço. Swiatek teve uma queda grande de nível, cometendo 12 erros não-forçados contra apenas quatro winners, e foi quebrada duas vezes, cedendo o set rapidamente: 6/1, em 28 minutos.

O terceiro set foi o mais equilibrado. Swiatek continuou errando muito, mas aumentou a agressividade. Os três primeiros games foram longos, e Halep saiu com 2/1 e quebra de vantagem. A polonesa devolveu no quarto game, porém, no quinto, foi quebrada de 0-40. Daí para frente, nenhuma das duas perdeu mais de dois pontos sacando, e a romena garantiu a vitória em 6/4, após 46 minutos.

Halep teve 19 winners, 14 a menos que Swiatek na partida, mas só cometeu 17 erros não-forçados, contra 42 da rival. A polonesa salvou 6/10 break points que enfrentou e quebrou em 2/3 chances que teve. A jovem de 19 anos teve um baixo aproveitamento de pontos jogando com primeiro saque - apenas 59%, contra 77% da romena.

Nas quartas de final, Halep encara a heptacampeã #11 Serena Williams, que venceu também em três sets a #7 Aryna Sabalenka. A romena conquistou apenas duas vitórias em 11 jogos contra a estadunidense, mas venceu o último deles - a final de Wimbledon 2019.