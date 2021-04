Ruud abandona por conta de lesão, e Rublev avança no Australian Open

O russo #8 Andrey Rublev venceu o norueguês #28 Casper Ruud por desistência após o segundo set nas oitavas de final do Australian Open. Rublev vencia com o placar de 6/2 e 7/6(3) e, depois de 1h17 de disputa, o norueguês abandou a partida disputada na madrugada desta segunda-feira (15) por conta de uma lesão abdominal.

A partida contra Ruud começou com quebra para o russo logo no primeiro game. Sem dar chances ao rival nos seus games de saque, Rublev anotou novo break no sétimo game e na sequência fechou o set. Ele chegou a abrir 3/1 na segunda parcial, mas então viu o norueguês reagir, vencer quatro games seguidos e sacar em 5/3.

O russo então conseguiu uma quebra no nono game e acabou levando a definição para o tiebreak, em que só permitiu três pontos para Ruud. Assim que o desempate terminou, o norueguês abandonou o jogo.

Com a vitória de Rublev, pela primeira vez desde a Era Aberta, três tenistas russos chegam juntos às quartas de final do Australian Open. Além dele, também estão entre os oito melhores da competição os compatriotas Aslan Karatsev e Daniil Medvedev.

Rublev chega às quartas de final de um Slam pela quarta vez, se tornando o sexto russo que mais vezes ficou entre os oito melhores. Ele agora tenta disputar uma semifinal pela primeira vez.

Ele encara na próxima fase seu compatriota #4 Daniil Medvedev, que vem de vitória em três sets sobre o #192 Mackenzie McDonald. Rublev perdeu os três confrontos anteriores diante de Medvedev, que vem de 18 vitórias seguidas na temporada. Juntos, eles comandaram a Rússia na conquista do título da ATP Cup há pouco mais de uma semana.